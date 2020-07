Zinderende vrijdag: toegangswegen Galderse Meren dicht, Rijkswaterstaat hanteert hitteprotocol

Foto: Peter van der Schoot vergroot

Verkoeling zoeken aan het water, het was in juli niet vaak nodig. Maar deze vrijdag gaan we met gemak over de dertig graden heen. Hoe jullie deze tropische dag invullen en of er overal netjes anderhalve meter tussen de handdoekjes aan de zwemplassen blijft, lees je in dit liveblog. Succes in elk geval in de Brabantse tropen!

12.03

Ook niet onbelangrijk vandaag...smeren!!

11.58

De tussenstand op de A58....

11.50

Onze verslaggever die rondwandelt op het strand bij de Galderse Meren constateert dat de badgasten vooralsnog keurig elkaars anderhalvemeter respecteren.

Op het strand bij de Galderse Meren werd vrijdagochtend goed afstand gehouden (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

11.44

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft aan dat er voorlopig nog geen andere gebieden worden afgesloten dan de Galderse Meren.

11.43

Eerlijk zeggen! Heb jij al geklaagd?!

11.27

Ondertussen wordt het er op de A58 nog niet veel beter op. Nog steeds sta je daar dik een uur in de file.

11.14

En dat ging snel ineens. Zwemplas de Galderse Meren laat geen nieuwe bezoekers meer toe. Op deze bloedhete vrijdag is de maximale capaciteit bereikt. Rond kwart over elf in de ochtend werden de toegangswegen afgesloten.

Deze bezoeker had nog net geluk (foto:Ilse Schoenmakers). vergroot

11.03

Ook de weg naar de Galderse Meren wordt gevonden. Volgens een medewerker is de kans groot dat binnen korte tijd de toegangswegen dichtgaan en er niemand meer bij mag.

10.56

10.51

Hier een gratis tip om de dag mee door te komen:

10.41

Ook bij de buitenzwembaden wordt het gekkenhuis vandaag. Overal moet je vooraf reserveren, dat is een van de geldende coronamaatregelen. Maar op veel plekken heb je pech als je dat nu nog moet doen. Bij zwembad Het Run in Drunen bijvoorbeeld, zijn alle tickets al verkocht.

10.39

Niet iedereen heeft zin om achteraan te schuiven op de wegen richting de kust. En gelukkig is er ook water in Brabant. Deze jongedame speelde al vroeg op het strandje bij De Kuil in Prinsenbeek.

10.37

Dat veel mensen naar de kust willen op een dag als vandaag, dat was wel te verwachten. Hij kon dan ook haast niet uitblijven: de monsterfile op de A58 naar de kust. Een ongeluk op die weg op vrijdagochtend deed de zaak geen goed. De vele strandgangers staan met een beetje pech wel anderhalf uur in de file. Een woordvoerder van de ANWB: "Je kunt merken dat iedereen op deze dag gewacht heeft."

10.19

Het kwik heeft er zin in en stijgt al flink...

9.00

Het huidige Brabantse hitterecord op 31 juli dateert uit 1995. Toen werd in Volkel 33,7 graden gemeten. "Ik denk dat het deze dag op de warmste plaatsen in de provincie zelfs 35 graden wordt", vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. "Het hitterecord wordt dus niet een béétje verbroken, maar gaat er keihard aan."