Bidden op het voetbalveld: offerfeestgebed is anders dan alle andere jaren

Met 1500 man om acht uur 's morgens de dag beginnen op een voetbalveld. Het Offerfeest begint dit jaar door de coronacrisis anders dan anders. Het hoofdveld van voetbalclub BVV in Den Bosch werd vrijdagmorgen tijdelijk gebruikt als gebedsruimte.

Het Offerfeest begint voor veel moslims dit jaar niet in de moskee, maar in een openbare ruimte. Zo ook vrijdagmorgen op diverse plaatsen in Brabant, zoals Roosendaal, Tilburg en Den Bosch. Iedereen moest zijn eigen gebedskleed meenemen en afstand houden. Ook werd aangeraden om mondkapjes te dragen. "Samen zorgen we er zo voor dat iedereen zo veilig mogelijk het Eid-gebed kan bidden", was de boodschap. Zowel mannen als vrouwen waren welkom op het terrein van BVV, maar de vrouwen volgden het gebed op afstand, onzichtbaar achter grote groene schermen in de hoek van het veld. Zij mochten niet in beeld worden gebracht.