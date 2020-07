Vriend (18) komt om bij ongeluk, bestuurder (20) krijgt 200 uur taakstraf

Een man (20) uit Eindhoven heeft een taakstraf van 200 uur gekregen, omdat hij een verkeersongeluk heeft veroorzaakt waarbij zijn vriend die bij hem in de auto zat, om het leven kwam. Ook moet hij de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer de gevraagde schadevergoeding van ruim 21.000 euro betalen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Op fietspad tot stilstand

Het fatale ongeval was op 28 februari vorig jaar op de Eindhovenseweg-Zuid, de weg tussen Best en Eindhoven. Op camerabeelden is te zien dat de Eindhovenaar plotseling naar links stuurde en hierdoor de controle over zijn auto verloor. De wagen reed naar de middenberm, raakte een lantaarnpaal en een verkeersbord en kwam aan de overkant van de weg, op een fietspad, tot stilstand. Zijn vriend was toen al overleden.