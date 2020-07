Plezierboot strandt in Biesbosch, opvarenden halen nat pak

De KNRM in actie (archieffoto). vergroot

In de Biesbosch is vrijdagmiddag een plezierboot aan de grond gelopen. Twee opvarenden vielen hierbij in het water. Ze raakten niet gewond, maar ze hielden er wel een nat pak aan over, zo meldt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Rond drie uur vrijdagmiddag werd de Kustwacht gealarmeerd: er zou bij de Spijkerboor in de Biesbosch een woonboot gezonken of lekgeslagen zijn. Vervolgens stuurde reddingstation Dordrecht van de KNRM een reddingsboot met vier medewerkers. Zij hebben zich over de twee opvarenden ontfermd en daarna het bootje vlotgetrokken. Het vaartuig is vervolgens naar de haven in Hank gesleept.

Vorige week nog werd bekend dat in de gemeenten Altena en Drimmelen vorig jaar de meeste scheepvaartongelukken van Brabant zijn gebeurd.