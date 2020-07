Spelers en begeleiders van UNA laten zich snel testen op corona

Voorlopig geen reden tot vreugde bij UNA (archieffoto: OrangePictures). vergroot

Iedereen die vrijdag in de spelersbus van vv UNA zat, zal zich zo snel mogelijk op corona laten testen. De bus was op weg naar een oefenwedstrijd, later op de avond, tegen PSV in Eindhoven, maar die werd afgelast nadat één de UNA-spelers donderdag positief had getest. PSV wilde geen risico nemen en besloot het duel niet door te laten gaan.

Aanvankelijk had het bestuur van UNA gehoopt dat nog dit weekend spelers en begeleiders van het eerste elftal zouden worden getest.

'Snel duidelijkheid voor iedereen'

"Misschien lukt dat toch, maar het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de spelers, de begeleiders en hun achterban. En voor onze aanstaande tegenstanders, die willen uiteraard ook weten waar ze aan toe zijn", vertelt Peter Smetsers, de voorzitter van de Veldhovense amateurclub.

De spelers van beide ploegen hebben zich donderdag op PSV's trainingscomplex De Herdgang laten testen. Tot kwart voor zes vrijdagmiddag leek er geen vuiltje aan de lucht, want er was niemand positief getest. Totdat één van de UNA-voetballers werd gebeld, vlak voordat de bus de Eindhovense campus opreed.

Speler door ouders opgehaald

"Of hij echt positief heeft gereageerd, is de vraag. De uitslag was in ieder geval niet éénduidig negatief", vertelt Smetsers. "Hij is daarop direct opgehaald door zijn ouders en naar huis gebracht. Alle andere mensen die in de bus zaten, zijn uitgestapt, maar ze konden snel terug, nadat PSV had besloten de wedstrijd te schrappen. Heel sneu allemaal, maar PSV wilde geen risico nemen en dat kan ik me wel voorstellen. Dit is enorm schrikken, niet alleen voor de speler zelf, maar ook vanwege eventuele besmettingen. Dit kan een sneeuwbaleffect met zich meebrengen", aldus Smetsers.

Hij liet al snel weten dat bij voorkeur iedereen die in de bus zat op weg naar Eindhoven zich zou moeten laten testen. "Daar zaten jonge spelers in, maar ook mensen met een gezegende leeftijd. Met hen moet je eveneens behoedzaam omgaan."

'Helemaal kapot'

“Ik heb de bewuste speler nog niet gesproken, maar ik kan me voorstellen dat hij er helemaal kapot van is. Zeker als je op de drempel staat van zo’n wedstrijd, die je als UNA niet gauw meemaakt. Hij zal zich een ongeluk zijn geschrokken, want ik ga er vanuit dat hij niks onder de leden had of dat hij dat niet heeft geweten.”

Trainer Harrie Gommans vindt het allemaal 'heel zuur' en 'kloten'. Hij maakt zich ook zorgen over de consequenties op korte termijn. "Wanneer kunnen we weer trainen, wanneer kunnen we wel gaan voetballen?", vraagt Gommans zich hardop af. Het zal toch niet zo zijn dat ook de thuiswedstrijd van 11 augustus, tegen een andere betaald-voetbalclub (NEC Nijmegen), moet worden geschrapt?

