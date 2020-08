Vriendengroep baalt enorm van stopgezet verjaardagsfeest: 'Hadden we het maar niet gedaan'

Het feest werd hier in Hoogerheide gehouden. vergroot

Verslagen zitten ze aan een tafel in de achtertuin: de vriendengroep die zaterdag een groot feest voor zo'n honderd man gaf achter een loods aan de Groeneweg in Hoogerheide. Tot hun schrik werd het verjaardagsfeest stilgelegd door de politie. "We hebben met de beste bedoelingen een zo veilig mogelijk feest proberen te organiseren, maar achteraf gezien hadden we het beter niet kunnen doen," verzuchten ze.

Na maanden niets doen, snakten de jonge mannen naar een feestje, vertellen ze. "Vooral toen de maatregelen iets versoepelden. We wilden gezamenlijk onze verjaardagen vierden. Als iedereen weer vrolijk naar het terras of café kan, zo dachten we... Er was hier buiten tenslotte meer ruimte dan op het terras. "

Picknicktafels, statafels, handgel en mondkapjes

Met 'buiten' doelen ze op een terrein achter een loods aan de Groeneweg. Hier werd het feest opgebouwd. "Het gaat om een veld van zestig bij zestig meter. We konden het daar ruim opzetten en iedereen goed verspreiden. Er werden twintig statafels en tien picknicktafels neergezet. Op elke tafel stond desinfecterende handgel en er zijn mondkapjes uitgedeeld."

Rond het middaguur begon het feest. "Het was echt een heel leuk en gezellig feest", zo vertellen de jonge mannen. "Er was ongeveer honderd man in de leeftijd van 18 tot 30 jaar." Aan het eind van de middag arriveerde de politie. "De politie maakte filmpjes die ze naar hun superieuren verstuurden. Ze zouden met de gemeente overleggen of het feest door mocht blijven gaan en dat mocht."

13 politievoertuigen

Tot er aan het eind van de avond een onverwacht telefoontje kwam. "Om kwart over elf belde de politie ineens. Ze kondigden aan dat de burgemeester had besloten dat het feest moest stoppen." De vrienden schrokken. "Dan baal je, maar als zij dat zo beslissen heb je er weinig tegenin te brengen."

"Kort daarna kwam de politie met maar liefst dertien politievoertuigen aan. We hebben overal medewerking aan verleend," zo vertellen de feestgangers. "Alles ging in samenspraak. We kregen zelf de kans om iedereen naar huis te sturen en dat is ook gelukt. Dat ging allemaal onder toezicht van de politie. Ze hoefden niet in te grijpen. "

'Wacht nog even met feesten'

De vrienden balen dat het zo is gelopen. "We hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat we ons aan de RIVM-richtlijnen hielden." Terugkijkend zijn ze ervan overtuigd dat ze niets anders hadden kunnen doen. "We hebben echt ons best gedaan om ons aan alle regels te houden en er toch een leuk feestje van te maken. "

Maar waarom dan juist nu zo'n groot feest geven? " We waren al lang niet meer op stap geweest. We hadden al zo lang niets gedaan. Het werd wel tijd voor een leuk feestje. Maar achteraf denken we: hadden we het maar niet gedaan. Hier zit niemand op te wachten. We adviseren daarom iedereen die snakt naar een feestje om nog even te wachten. "

De leden van de vriendengroep wilde alleen anoniem hun kant van het verhaal vertellen.