Verjaardagsfeest stilgelegd in Hoogerheide: te veel mensen aanwezig om 1,5 meter te waarborgen

Een verjaardagsfeest op een privéterrein in Hoogerheide is zaterdagavond door de politie stilgelegd. Volgens een woordvoerder van de politie waren er te veel mensen aanwezig om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Ook stond de muziek te hard. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover in BN DeStem. Volgens de krant ging het om zo'n 125 feestvierders. Dit aantal kan de politie niet bevestigen.

Toen agenten rond middernacht na een melding van geluidsoverlast bij de boerderij aan de Groeneweg waren, vertrokken de bezoekers volgens de politie rustig. Locoburgemeester Hans de Waal noemt het gedrag van de bezoekers van het feest in de krant 'volstrekt onbegrijpelijk'.

Een leuk feestje mag volgens hem. "Maar dat je in deze tijd waarin besmettingen toenemen, mensen ziek worden en miljoenen Nederlanders lijden onder het virus, zo'n feest houdt, daar kan ik met mijn verstand niet bij. De muziek stond zo hard dat de mensen in elkaars oren moesten schreeuwen", vertelt hij.

'Keiharde muziek'

Volgens de locoburgemeester had de boer op wiens terrein het feest werd gehouden zaterdagmiddag verteld dat er 's avonds een verjaardagsfeest zou zijn met maximaal veertig bezoekers. Een politiewoordvoerder kan dit zondag niet bevestigen. Wel geeft ze aan dat er rond middernacht veel meer mensen aanwezig waren dan de genoemde veertig.

Ook was er volgens haar sprake van keiharde muziek. "Dat was voor ons reden het feest stil te leggen."

Juridisch staartje?

Volgens de locoburgemeester krijgt het feestje nog een staartje. "Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor de organisatie", zegt hij in de krant.

Ook geeft hij aan de problematiek in de Veiligheidsregio aan de orde te willen stellen. De Waal vraagt zich af wat gemeenten kunnen doen om te voorkomen dat het coronavirus zich op deze manier razendsnel verspreidt. Juist West-Brabant is een van de regio's waar het coronavirus deze weken opleeft.

Reactie Veiligheidsregio

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant benadrukt dat 'we tegenwoordig weer heel veel mogen, mits we ons houden aan de richtlijnen'. Waarbij ze uiteraard doelt op de 1,5 meter afstand en het handen wassen. "Maar als we ons met z'n allen niet aan die richtlijnen houden dan moeten regels misschien weer worden aangescherpt", waarschuwt ze.

Woensdag staat volgens haar een overleg gepland tussen de burgemeesters uit de veiligheidsregio. Het punt van dit soort feesten in de privésfeer en hoe daarmee om te gaan, zal hierbij volgens haar zeker aan bod komen. De woordvoerder noemt het goed dat de politie en gemeente in Hoogerheide op deze manier hebben ingegrepen. Datzelfde geldt volgens haar voor de sluiting van Rockcafé Time Out in Roosendaal dit weekend.

LEES OOK:

