Gasten van café in Roosendaal dansen en houden te weinig afstand: gemeente grijpt in en sluit deuren

Time Out! in Roosendaal, dat op last van de gemeente pauze moet nemen (foto: Google Street View). Burgemeester Han van Midden (foto: gemeente Roosendaal). Volgende Vorige vergroot 1/2 Time Out! in Roosendaal, dat op last van de gemeente pauze moet nemen (foto: Google Street View).

Rockcafé Time Out! in Roosendaal moet het hele weekend dicht blijven. Burgemeester Han van Midden heeft dit besloten, omdat in de kroeg aan de Bloemenmarkt de coronamaatregelen niet werden nageleefd, zo bleek vrijdagavond.

Eén van de regels is dat bezoekers in een horecagelegenheid aan tafels of aan de bar moeten zitten. Dit was hier niet het geval. De bezoekers waren aan het dansen en hielden hierbij ook onvoldoende afstand. Bovendien greep het personeel niet in, zo laat de gemeente weten. Het is voor zover bekend de eerste keer in Brabant dat een burgemeester zo'n besluit heeft genomen.

Al officiële waarschuwing

Vorige week had de eigenaar al een officiële waarschuwing ontvangen voor het niet naleven van de regels. Daarom moet het café inclusief terras zaterdag en zondag op slot, zo bepaalde Van Midden. De overtredingen kwamen aan het licht tijdens een controle.

Van Midden: “Ik wil voorop stellen dat ik deze beslissing liever niet had genomen. Maar het is van cruciaal belang dat mensen zich aan de basisregels houden bij een bezoek aan een restaurant of café. En een eigenaar moet zorgen dat dit kan en ook gebeurt.”

'Hou je aan de regels'

“Als we met zijn allen de regels respecteren, kan iedereen die dat wil een drankje doen in één van de horecagelegenheden in onze gemeente. Ik snap heel goed dat als het gezellig is, het verleidelijk is de regels niet op te volgen. Maar willen we dit virus onder controle krijgen, moeten we dit juist wel doen. Ik wil iedereen daarom nogmaals oproepen om zich aan de regels te houden. Zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt.”

Het rockcafé laat op zijn Facebookpagina weten dat het maandag weer open gaat. Met het verzoek aan gasten om 'te blijven zitten, ook als je aan de bar bestelt.' Bezoekers reageren teleurgesteld en een aantal vindt dat de gemeente een te vergaande maatregel heeft genomen. Een enkeling durft er een grap over te maken: 'Even een time out?'

Waarschuwing na polonaise in Esbeek

Twee maanden geleden deed zich een vergelijkbare situatie voor in Esbeek. Op een maandagochtend werd in café Schuttershof de polonaise gelopen. Dit was ook tegen alle coronamaatregelen in. De gemeente Hilvarenbeek, waar Esbeek onder valt, hield het bij een waarschuwing.

Het was feest in deze kroeg, omdat er vóór de officiële heropening afscheid werd genomen van de vorige eigenaren van het café. Een filmpje van deze bijeenkomst voor genodigden verscheen op internet en is inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken. Het leidde tot veel ophef op social media.