Coronanieuws: Vijftien mensen met coronabesmetting in ziekenhuis van wie vijf op ic, meldt ROAZ

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien mensen opgenomen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, vijf bevinden zich op de ic.

Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op het coronavirus, is vorige week met negen procent gedaald.

Op Eindhoven Airport is een verviervoudiging van het aantal passagiers met het coronavirus vastgesteld.

14.04

Door de coronacrisis bezoeken minder mensen de bioscoop en daar moet volgens de Nederlandse filmbranche verandering in komen. Met de campagne ganaardefilm.nl willen filmmakers het publiek weer naar de zalen lokken. In de reclamespots, op tv en online, laten Jan Kooijman, Robert de Hoog, Nasrdin Dchar en Thekla Reuten zien waarom het volgens hen zo leuk is om in de bioscoop een film te kijken.

14.01

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien mensen opgenomen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Vijf van hen bevinden zich op de intensive care. Dat maakte het ROAZ maandagmiddag bekend. Daarnaast worden 33 mensen ervan verdacht het coronavirus onder de leden te hebben. Van hen bevindt niemand zich op de ic.

13.31

De Koninklijke Marechaussee heeft het de laatste tijd drukker gekregen met passagiers die overlast veroorzaken. Zo zorgen onder meer reizigers die geen mondkapje willen dragen voor 'gedoe' en dat kan tot hoge boetes leiden, meldt de marechaussee.

11.22

Tijdens de coronacrisis trokken veel mensen de natuur in om te ontspannen en tot zichzelf te komen. In onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van Vogelbescherming Nederland geeft 62 procent van de ondervraagde Nederlanders aan dat ze die stressvolle tijd van de intelligente lockdown beter zijn doorgekomen omdat ze konden 'ontsnappen' in de natuur. De vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen.

10.26

Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op het coronavirus, is vorige week gedaald. Tussen maandag 27 juli en zondag 2 augustus zijn bijna 102.000 mensen naar een testlocatie van de GGD'en gegaan voor een controle. Dat is negen procent minder dan de week ervoor. Een verklaring voor de daling heeft de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland niet.

09.54

Het aantal mensen dat zich dit jaar heeft ingeschreven voor een pabo-opleiding in deeltijd, is met dik 21 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is al jaren een stijgende trend, maar deze toename is erg fors, zegt een woordvoerster van de Vereniging Hogescholen. Ze vermoedt dat de stijging te maken heeft met de onzekerheden door de coronacrisis. Het gaat nog wel om voorinschrijvingen, het kan dus zijn dat mensen nog afhaken.

09.25

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is vorige maand opnieuw gekrompen, maar de afname was opnieuw minder sterk dan een maand eerder. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Het lijkt er volgens ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart dan ook op dat de bodem voor de Nederlandse industrie bijna bereikt is. Wel merkt hij dat de industrie in een lagere versnelling draait. Zo nam het aantal banen in rap tempo af.

09.03

Op Eindhoven Airport zijn de afgelopen twee weken negentien passagiers aangekomen die besmet waren met het coronavirus. Daarmee komt het totaal sinds begin juni op 26. De besmette passagiers waren verspreid over 21 vluchten, meldt de GGD Brabant-Zuidoost maandag.

08.09

De hulp van vrijwilligers aan hulpbehoevenden is tijdens de lockdown ondanks de instroom van veel nieuwe mensen tekortgeschoten. Dat constateert het coronahulp- en vrijwilligersplatform NLvoorelkaar op basis van onderzoek door Rotterdam School of Management. Volgens dat onderzoek heeft een derde van de hulpvragers een tekort aan hulp ondervonden.

07.39

Heineken ziet sinds het dieptepunt van de coronacrisis in april een licht herstel optreden. De bierbrouwer noemt de situatie rond het coronavirus echter nog altijd 'beweeglijk en onzeker'. Heineken bevestigde de voorlopige cijfers die het bedrijf vorige maand over het eerste halfjaar bekendmaakte. Daarin leed het bedrijf een verlies, vooral omdat de horeca in veel belangrijke markten getroffen werd.

07.27

PostNL heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet en winst behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om verspreiding ervan tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het post- en pakketbedrijf het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis.

04.46

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Vanaf 24 tot en met 30 juli ging het om gemiddeld 490 gevallen per dag, een stijging met 68 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt zondag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een duidelijke stijging. De afgelopen week werden gemiddeld 24 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 60 procent binnen een week.

03.55

Jeugdartsen maken zich zorgen om het welzijn van tieners. Door de coronacrisis is het onderzoek van 14- tot 16-jarigen op consultatiebureaus op de meeste locaties volledig stilgevallen. "We zien nu niet of ze depressief zijn, terwijl deze hele coronatijd juist zijn weerslag heeft op deze groep", zegt een betrokkene in het AD .

Jeugdartsen controleren preventief de ontwikkeling van kinderen, geven de vaccinaties, checken gehoor en zicht en houden hun welbevinden in de gaten. Vooral controles van schoolkinderen en tussentijdse afspraken gingen in diverse regio's niet door. Het onderzoek van 14- tot 16-jarigen is op de meeste locaties zelfs helemaal stilgevallen. Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) noemt de uitval 'risicovol'.

01.45

Het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd is maandag de achttien miljoen gepasseerd. Het dodental staat inmiddels op bijna 687.000, meldt persbureau AFP na telling van officiële cijfers. Sinds donderdag kwamen er een miljoen gevallen bij . Toen werd de grens van zeventien miljoen geslecht.