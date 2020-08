'Angstcultuur' bij slachterij Van Rooi Meat schokt politiek in Helmond

Van Rooi Meat in Helmond. (Archieffoto: Rob van Engelaar) vergroot

Gemeenteraadsleden in Helmond zijn geschrokken van vermeende misstanden bij slachterij Van Rooi Meat in hun stad. Ze maken zich ernstig zorgen over de bedrijfscultuur bij de slachterij. Ook zijn ze verbaasd dat de GGD tot nu toe coronacontroles steeds aankondigde.

“Controleren doe je om te zien of de situatie in de haak is. Zeker als je weet dat dit bedrijf al eens twee weken dicht moest, omdat er zoveel medewerkers het coronavirus bleken te hebben, is het vreemd dat controles worden aangekondigd.” Dat zegt raadslid Martijn Rieter van de oppositiepartij Helder Helmond. “Als je ook leest dat medewerkers worden gedwongen te sjoemelen met hun gezondheidsverklaring, dan maak ik me daar zeer ernstig zorgen over.”

'Opgedragen te liegen'

De NOS berichtte zondag over misstanden bij de op een na grootste slachterij van het land. Medewerkers vertelden dat ze de afgelopen twee maanden moesten doorwerken terwijl ze coronaklachten hadden. Een aantal van hen stelt dat ze opdracht hebben gekregen om te liegen. Zo zou een leidinggevende hen hebben opgedragen op een gezondheidsverklaring ‘nee’ aan te vinken bij de vraag of ze klachten hebben. Deze verklaringen worden elke werkdag aan de poort ingevuld. Sommigen kozen er zelf voor de gezondheidsverklaring verkeerd in te vullen, uit angst om hun baan te verliezen.

Bovendien werd duidelijk dat de GGD controles op naleving van coronaregels tot nu toe steeds aankondigde. Na de berichtgeving besloten GGD Brabant-Zuidoost en de veiligheidsregio onaangekondigde controles uit te voeren op het invullen van de gezondheidschecks.

“Het is goed dat het onaangekondigde element is teruggedraaid. Maar ik vraag me echt af waarom eerst überhaupt voor aangekondigde controles gekozen is. Dit bedrijf moest al eens eerder dicht nadat er veel mensen besmet bleken te zijn met het coronavirus. Ik vraag me dan af: waarom blijf je niet gewoon steekproefsgewijs testen? Zo zie je of de situatie verbetert”, zegt Martijn Rieter van Helder Helmond.

'Kwetsbare mensen'

Ook Theo Manders van de VVD heeft het nieuws met verbazing vernomen. “Het regent coronaproblemen in de vleesverwerkende industrie. Ik snap wel dat controles soms worden aangekondigd, in de hoop dat het gedrag verandert. Maar hier zijn we al een fase verder. Van Rooi Meat is al eens gesloten. Dan zou ik zeggen: treed sneller en strenger op.”

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Thomas Tuerlings 'lijkt er sprake te zijn van een angstcultuur' bij Van Rooi Meat. “Dat is natuurlijk een beetje speculeren, maar het kan niet zo zijn dat medewerkers met klachten verplicht worden tóch te werken.” Tuerlings pleit voor strengere controles, mede omdat mensen die er werken veelal arbeidsmigrant zijn. “Zij zijn extra kwetsbaar en verdienen meer bescherming en waardering. Van Rooi heeft echt iets uit te leggen.”

Van Rooi Meat ontkent

Directeur Marc van Rooi ontkent tegenover de NOS dat het personeel opdracht heeft gekregen om te liegen. Volgens hem zijn er vijftig medewerkers die klachten hadden naar huis gestuurd zijn, om later klachtenvrij weer te beginnen. Ook stelt Van Rooi dat coronaregels in het bedrijf altijd even streng worden nageleefd en niet alleen als er een GGD-controle is aangekondigd. Sinds 15 juni is er geen coronabesmetting onder werknemers meer geconstateerd.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de kwestie maandagmiddag uitgebreid besproken en maakt zich zorgen. Geluiden van klokkenluiders vat de veiligheidsregio op als signaal 'dat er bij Van Rooi Meat onvoldoende overzicht is van de naleving van de coronamaatregelen'. Naast het invoeren van onaangekondigde controles aan de poort gaan tweewekelijkse contacten tussen de arbo-arts van Van Rooi en een GGD-arts nog ten minste twee maanden door, staat in een verklaring.

'Fakemaatregel'

De FNV vindt het invullen van gezondheidsverklaringen door medewerkers een wassen neus. "Denk je nou echt dat een immigrant die om 05.00 uur in het busje stapt om te gaan werken gaat invullen dat hij ziek is? Hij heeft natuurlijk allang besloten dat hij overal 'ja' op gaat zeggen. In het ergste geval krijgt hij anders geen geld", aldus vakbondsman John Klijn. De enige oplossing is volgens hem om medewerkers permanent te testen. "Elke week een flinke steekproef. Wij roepen dit al tijden, maar het gebeurt niet."

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat niet in op de vraag of is overwogen steekproefsgewijs coronatesten uit te voeren bij medewerkers.

