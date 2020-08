Knal en metershoge vlammen houden bejaarden uit hun slaap: 'Maar ik ben een koele kikker'

Metershoge vlammen bij de brand in Oss vergroot

Veel mensen die in de omgeving van de Begijnenstraat in Oss wonen, werden zondagnacht wakker van een harde knal. Toen ze naar buiten keken, zagen ze vervolgens metershoge vlammen. "Wel vijf meter hoog", zo vertelt de 78-jarige mevrouw Bloemers. Ze lag net te slapen toen, zoals achteraf bleek, een auto in de straat hard achterop een politiewagen reed en vervolgens in brand vloog.

Sandra Kagie & Eva de Schipper Geschreven door

Mevrouw Bloemers laat zien wat er 's nachts is gebeurd:

Mevrouw Bloemers lag rond halftwee net op bed toen de botsing plaatsvond. Ze slaapt beneden in het appartementencomplex op de hoek van de Begijnenstraat met de Fratershof. Na de knal keek ze naar buiten en zag ze een rokende auto. De auto vloog snel daarna in brand. "De vlammen sloegen zo hoog uit de auto dat ik bang was dat de ramen zouden springen", vertelt ze maandagochtend.

"Ik ben maar weer gewoon gaan slapen."

Ook een man die in het appartementencomplex woont, hoorde de knal. Hij heeft het over een vlammenzee die hij zag toen hij vervolgens uit het raam keek. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt hij. "Best heftig." In eerste instantie dacht hij aan een auto die in brand was gestoken. "Vandalisme", vermoedde hij. Pas later kreeg hij in de gaten wat er precies was gebeurd.

De oudere bewoners die in verschillende appartementen op de hoek van het complex wonen zijn allemaal behoorlijk geschrokken. Vooral van de hoge vlammen. "Het was wel eng, maar ik ben een koele kikker, hoor. Ik ben maar weer gewoon gaan slapen", zegt de 82-jarige mevrouw Guntlisbergen. Ook zij werd wakker van het lawaai buiten. En vervolgens zag ze de hoge vlammen die boven het raam van haar slaapkamer uit kwamen.

"Dit is echt niet prettig om mee te maken."

De 90-jarige mevrouw Stoelinga zat op de wc toen de botsing gebeurde. "Wat hoor ik?", dacht ze toen de auto achterop de politiewagen reed. "Er is iets tegen het huis aan gebeurd." En vervolgens hoorde ze de politie aankomen. Naar buiten kijken, durfde ze niet. Want ze wilde er niks mee te maken hebben. "Dit is echt niet prettig om mee te maken", verzucht ze.

Waar de buurtbewoners zondagnacht wakker van werden, bleek maandagochtend dus een ongeluk te zijn waarbij een auto achterop een politiewagen reed. De politie vermoedt dat de bestuurder, een 20-jarige man uit Oss, lachgas had gebruikt.

Van een achtervolging waaraan sommige omstanders en buurtbewoners in eerste instantie dachten, was volgens de politie geen sprake.