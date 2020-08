Tante Riek wordt 107, familie en zorgpersoneel zijn zuinig op Brabants oudste

vergroot

De oudste inwoner van Brabant, Riek Hendriks-Uijen in Wanroij, is 107 geworden. Maar haar familie en het personeel van het zorgcentrum waar ze woont, willen er deze dinsdag amper bij stilstaan. Om haar te sparen, want de afgelopen weken is Riek met de dag zwakker geworden. “We zijn zuinig op haar”, vertelt neef Theo Hendriks uit Nuenen.

Het is volgens hem een wonder dat zijn tante Riek deze respectabele leeftijd heeft gehaald. En dat zonder noemenswaardig medicijngebruik. Zelfs corona krijgt de krasse Wanroijse er niet onder. Theo: “Ik sta er versteld van en bovendien: ze blijft lief, is nooit boos. Haar lijfspreuk is altijd geweest: luisteren naar wat anderen zeggen, maar blijf opgeruimd.”

"Tante Riek is een engel om voor te zorgen”

Neef Theo heeft het er graag voor over om samen met enkele familieleden de rol van mantelzorger op zich te nemen. Ook de medewerkers van zorgcentrum De Lookant in Wanroij zijn maar wat trots.

Riek werd geboren in Gelderland. Alles en iedereen heeft ze overleefd. Van wereldoorlogen tot economische crisissen. Eind 1995 moest ze afscheid nemen van haar man, die toen 96 was. Piet Hendriks heeft enige tijd in Provinciale Staten gezeten en hij was een graag geziene gast in het dorp. Na zijn dood bleef Riek op de boerderij wonen in Wanroij waar ze lief en leed met Piet deelde. Ze kreeg nog wel gezelschap van twee zussen.

“Tante Riek wilde eigenlijk zes kinderen en ome Piet ook zes."

Nadat ook zij waren overleden, verhuisde ze naar het zorgcentrum. Dat was twee jaar geleden. “De mensen daar zijn zo lief voor haar. Echt, geweldig personeel, maar tante Riek is dan ook een engel om voor te zorgen”, vertelt Theo dankbaar.

Hij vertelt dat zijn tante kinderloos is gebleven, hoe graag ze het ook anders had gezien: “Tante Riek wilde eigenlijk zes kinderen en ome Piet ook zes. Twaalf kinderen hadden ze op de wereld willen zetten, maar het is er helaas niet van gekomen.”

Aan levensgeluk heeft het haar echter niet ontbroken, vertelt Theo. Of ze het beseft dat ze 107 wordt? Toen haar dat onlangs werd voorgehouden, leek ze de tel enigszins kwijt zijn geraakt, maar niemand die dat haar kwalijk durfde te nemen.

Het is niet de eerste keer dat iemand uit Wanroij 107 is geworden. Vier jaar geleden bereikte de in Vierlingsbeek geboren Wim Hendriks deze mijlpaal. Hij overleed twee maanden na zijn 107e verjaardag. Wim was een zwager van Riek.

