Coronanieuws: vandaag weekcijfers van het RIVM, zo'n 2300 nieuwe besmettingen verwacht

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

Sandra Kagie Geschreven door

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien mensen opgenomen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, vijf liggen op de ic.

Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op het coronavirus, is vorige week met negen procent gedaald.

Het RIVM maakt later vandaag weer bekend hoeveel nieuwe gevallen van het coronavirus in de afgelopen week zijn gemeld.

06.54

Wie deze zomer op vakantie is geweest, had het coronavirus als reisgenoot. Reisadviezen verschoten bijna dagelijks van geel naar oranje. Kun je na terugkomst in Nederland nog gezond naar je werk? Bedrijven kunnen hun personeel onderwerpen aan een commerciële coronatest. Maar mensen daartoe dwingen mag niet, waarschuwen vakbonden, zo schrijft De Telegraaf.

06.32

Door de coronacrisis willen bedrijven niet meer langdurig vastzitten aan één groot kantoorpand. Ze zoeken daarom veel vaker naar kleinere panden die ze ook snel weer kunnen opzeggen. Dat meldt BNR na navraag bij verschillende aanbieders van zakelijk vastgoed.

Funda in Business ziet de afgelopen weken een opvallende toename van de vraag naar kantoorpanden. In mei en juni lag de vraag naar kantoorpanden volgens de bedrijfsmakelaar 40 procent hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar. In juli verdubbelde het aantal aanvragen zelfs. Vooral de kleine kantoorpanden tot 250 vierkante meter zijn volgens de makelaar in trek.

05.15

Sinterklaascomités zetten nu al een streep door de feestelijke intocht van de Sint. De comités broeden op coronaproof alternatieven, zoals een online aankomst en onaangekondigde bliksembezoeken van de Goedheiligman, zo schrijft het AD.

Het is nog hoogzomer, maar Marc Gilling van het Sint en Pietengilde durft de voorspelling al wel aan: "De Sint zal in november stilletjes het land binnenkomen." Dat vindt de liefhebber van het sinterklaasverhaal 'heel jammer'. Maar er zullen volgens hem niet veel intochten zijn dit jaar.

03.30

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt later vandaag weer bekend hoeveel nieuwe gevallen van het coronavirus in de afgelopen week zijn gemeld. Dat worden er waarschijnlijk ongeveer 2300, een schatting op basis van de dagelijkse updates van het instituut en het coronadashboard van de overheid.

In de voorgaande week werden er 1329 nieuwe besmettingen gemeld, in de week daarvoor 987. Dat komt neer op 2316 besmettingen in twee weken tijd. Rotterdam is de grootste brandhaard. In de stad zijn de afgelopen week ongeveer 400 nieuwe gevallen vastgesteld. Amsterdam noteerde ongeveer 250 nieuwe gevallen en Den Haag ongeveer 200.

Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen laat nog geen grote veranderingen zien. Het RIVM zal ook bekendmaken of het reproductiegetal is gestegen. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Vorige week was het getal 1,4.Een week eerder 1,29. Als het reproductiegetal boven de 1 is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit.

03.30

Per 1 september gaan veruit de meeste ambtenaren na een periode van veel thuiswerken weer meer naar kantoor. Ze komen niet allemaal tegelijk naar het werk. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben vanwege de coronacrisis doorgaans afspraken gemaakt over het maximale aantal ambtenaren dat er samen op kantoor mag zijn. Dat meldt vakblad Binnenlands Bestuur op basis van een onlineonderzoek.

De meeste werkplekken zijn inmiddels coronaproof, maar lang niet alle ambtenaren voelen zich er volgens het vakblad veilig genoeg. Het onderzoek is gehouden van 14 tot 27 juli. Sommige gemeenten verwachten 1 oktober te kunnen aangeven wanneer er een einde komt aan het thuiswerken. Tot die tijd zal er deels thuis en deels op kantoor worden gewerkt.

03.30

In Rotterdam begint vandaag een campagne om studenten te wijzen op de coronamaatregelen en het belang van een test bij klachten die duiden op de ziekte. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is bij de aftrap aanwezig. Er zijn steeds meer besmettingen onder studenten in Rotterdam. Aboutaleb heeft recent ook al een brief gestuurd aan alle studenten van de hogescholen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarin hij met klem vraagt om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook GGD Rotterdam-Rijnmond is bezorgd.

Zo'n vijftig studenten gaan de komende weken de stad in en universiteit, hogescholen en horeca langs om studenten te wijzen op de regels en het belang van testen. "Niet lullen, maar testen!" is het credo, meldt de gemeente.

01.46

De Consumentenbond slaat groot alarm over mogelijk duizenden ANVR-reisvouchers voor geannuleerde pakketvakanties, die ongedekt zijn als de reisorganisatie tijdens de looptijd van deze tegoedbon bankroet gaat. Dat schrijft De Telegraaf.

Het SGR-gedekte voucher zou betaling van een nieuwe reis zeker moeten stellen. Dit blijkt een wassen neus, aldus de Consumentenbond.