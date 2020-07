Zo ziet de duikvlucht van het aantal passagiers op Eindhoven Airport eruit

Op Eindhoven Airport was het de afgelopen maanden vaak erg rustig (archieffoto). vergroot

We hebben ze allemaal gezien: de beelden van verstomde aankomst- en vertrekhallen op vliegvelden. Ook op Eindhoven Airport werd het in maart plotseling onwerkelijk stil, toen het coronavirus ons in de houdgreep nam. Inmiddels kan en mag er weer een stuk meer, maar business as usual is het nog lang niet in de wereld van de passagiersluchtvaart.

Onderstaande grafiek laat het absolute aantal passagiers zien dat sinds begin 2017 instapte of juist van boord kwam op Eindhoven Airport. De grafiek heeft wel wat weg van een hand zonder pink. Drie vingers overtuigend in de lucht: de vingertoppen zijn de jaarlijkse pieken in het aantal luchtpassagiers vanaf het voorjaar tot de herfst. Tussen elke 'vinger' zit een dal, waar elk jaar buiten het hoogseizoen om het aantal passagiers een stuk lager is.

Maar daar waar je na de wijsvinger nog een duim zou verwachten, zit slechts een piepkleine uitstulping. In maart halveerde het aantal passagiers dan ook zo'n beetje. De staafjes van april en mei moet je bijna met een vergrootglas zoeken. In juni werd er weer wat meer gevlogen, maar een echte 'duim' wordt het ook daar nog niet.

In die maand juni vlogen dan ook nog steeds 93 procent minder mensen via Eindhoven Airport dan een jaar eerder. In juni lag het aantal opgestegen en gelande vliegtuigen twee derde lager dan een jaar eerder.

Misschien nog wel beeldender is de grafiek waarin het procentuele verschil met een jaar eerder wordt getoond. Jarenlang zijn er bijna elke maand meer passagiers dan in diezelfde maand een jaar eerder. Maar vanaf maart 2020 neemt het passagiersaantal een duikvlucht die zo stijl is, dat je hem in een vliegtuig nooit wil maken.

