Dode in auto in Drimmelen is vermiste Bert de Laat

Hulpdiensten in Drimmelen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De dode in de auto die dinsdagmiddag in Drimmelen is gevonden, is de vermiste Bert de Laat. Dat bevestigt de politie na onderzoek. Rond drie uur werd de auto in het water gevonden aan de haven aan de Cromsteven in Drimmelen. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Rebecca Seunis Geschreven door

De Laat was 69 toen hij vermist raakte. De politie en de nabestaanden konden al kort na de vondst bevestigen dat de auto van Bert de Laat was. Daarna moest onderzoek uitwijzen dat de dode in de auto de vermiste Bert was. Schoonzoon Jeroen wist het al snel '99 procent zeker'.

Wachten op privacy instellingen...

Weken vermist

De man werd sinds 14 juli vermist. Hij zei toen dat hij in zijn witte elektrische Mitsubishi een rondje zou gaan rijden door de polder bij Made, maar kwam niet terug. Bert was volgens zijn schoonzoon zwaar depressief. Hij had veel last van de coronatijd en alle bijbehorende maatregelen.

Er werd sindsdien met man en macht naar hem gezocht. Onder meer tachtig oud-militairen en voormalige politieagenten zochten de afgelopen weekend naar de man.

Alles wijst erop dat Bert de Laat door zelfdoding om het leven is gekomen, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

LEES OOK: Auto van vermiste Bert de Laat met dode inzittende gevonden in het water in Drimmelen