Ton Visser uit Oisterwijk kandidaat voor lijsttrekkerschap D66: 'Ik heb een verhaal te vertellen'

Ton Visser (foto: Ton Visser/Facebook) vergroot

Hij probeerde het al twee keer eerder en nu is hij dan officieel kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 . Ton Visser uit Oisterwijk is samen met minister Sigrid Kaag in de race voor de lijsttrekkersverkiezing van D66.

Het lukte hem om 256 handtekeningen voor de kandidatuur bij elkaar te krijgen, 27 meer dan is vereist. Visser wil dolgraag dé leider van D66 worden. "Ik heb een verhaal te vertellen," zei hij dinsdag in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid, "en ik ben zo brutaal te denken dat niemand dat verhaal beter kan vertellen dan ik."

En dan draait het volgens Visser allemaal hierom: "Wij moeten meer oog en oor krijgen voor mensen die niet helemaal hetzelfde zijn als wij. Als partij moeten we breder worden."

Meer begrip

Visser zegt meer begrip te willen voor 'mensen die niet zoals wij in het leven staan. Die niet optimistisch en positief gestemd zijn en daar ook reden voor hebben'.

Ton Visser probeerde in 2002 en 2016 ook al lijsttrekker van de partij te worden. Die pogingen waren tevergeefs, hij kreeg toen niet genoeg ondersteuningsverklaringen voor een kandidatuur.

Kaag heeft weinig te vrezen van haar concurrent. De huidige minister voor Buitenlandse Handel is populair binnen haar partij. De huidige fractievoorzitter, Rob Jetten, heeft zich inmiddels achter haar geschaard. Ze wil als lijsttrekker 'iedereen goed door de crisis leiden, in een schone en eerlijke economie met nieuwe kansen en nieuwe banen'.

'Sigrid wordt het'

Ook Visser geeft zichzelf niet al te veel kans. "Sigrid wordt het, daar ben ik van overtuigd."

D66-leden kunnen van 20 augustus tot 2 september hun stem uitbrengen. Er volgen drie presentatieavonden. Deze worden mogelijk online gehouden. Na één stemronde is er een winnaar. Uiterlijk 5 september wordt bekend wie de D66-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt.