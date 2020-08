Brabants oudste overlijdt op 107e verjaardag: 'Jammer dat tante Riek er niet lang van kon genieten'

Tante Riek Hendriks-Uijen (foto: Mariëtte Uijen). vergroot

Riek Hendriks-Uijen, Brabants oudste inwoner, is dinsdag overleden. Juist op haar 107e verjaardag. De Wanroijse is ’s middags in alle rust ingeslapen, zo laat de familie weten. Ze verbleef sinds twee jaar in De Lookant.

Behalve door personeel van dit Wanroijse zorgcentrum werd ze ook liefdevol verzorgd en begeleid door haar familie. Twee van haar mantelzorgers, een nicht en een neef, waren bij haar toen ze overleed.

“Het is jammer dat zij niet meer van haar verjaardag heeft kunnen genieten”, zo melden ze bedroefd, maar ook dankbaar voor haar lange aanwezigheid.

2500 reacties op Facebook

De toestand van de geboren Gelderse was de afgelopen tijd al achteruit aan het gaan. Het was zelfs de vraag of ze haar 107e kruisje zou halen. Dat lukte de kranige tante, zonder noemenswaardig medicijngebruik. Lang heeft haar gedenkwaardige dag niet mogen duren. Eerder op de dag maakte Omroep Brabant ook op zijn Facebookpagina melding van de bijzondere mijlpaal. Dit bericht leverde ongeveer 2500 reacties op. Ook het nieuws dat ze is overleden, maakte veel los.

Het is niet bekend wie nu Brabants oudste is. Het is in ieder geval een vrouw, die net als Riek Hendriks-Uijen, in 1913 is geboren. De oudste man van Brabant is de bijna 106-jarige Harry Hanenberg in Boekel.