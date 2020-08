Heel veel inspanning en een beetje geluk: zo werd de auto van Bert de Laat gevonden

Wachten op privacy instellingen... De auto van Bert de Laat wordt uit het water getakeld. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto van vermiste Bert de Laat met dode inzittende gevonden in het water in Drimmelen

Huib Snoek, de eigenaar van een botenopslag in Drimmelen, haalde dinsdag eigenhandig de auto van Bert de Laat uit het water. Het toeval wil dat hij Bert persoonlijk kent. Een reconstructie van hoe de auto van Bert met daarin een lichaam dinsdag werd gevonden. Mede dankzij heel veel inspanning van Stichting Signi en een kleine dosis geluk.

Het is zondagmiddag 2 augustus. De duikers, honden en coördinator Esther van Neerbos op de sonarboot van Stichting Signi zijn helemaal op, na weer een volledige dag zoeken naar de auto en het lichaam van de vermiste Bert de Laat. Bert is dan al ruim twee weken vermist.

Tijdens de verschillende zoektochten vinden ze maar liefst acht auto’s in het water, maar die van Bert de Laat zit daar niet bij. Het is alweer het einde van de dag als ze toch iets in het water vinden, maar het lijkt op een gezonken boot. Het ronde ding ligt op vier meter diepte en is niet duidelijk herkenbaar als Berts autootje. “We besloten dat door te geven aan de eigenaar van de botenopslag en de zoektocht op dat moment wegens vermoeidheid te staken”, legt Van Neerbos uit.

Die eigenaar, Huib Snoek dus, laat er geen gras over groeien: die boot moet zo snel mogelijk uit ‘zijn’ water. “Ik heb de politie gebeld, contact met de jachthaven gehad en gekeken of de brandweer er een oefening van wilde maken met de duikers. Maar we kregen toestemming van de politie om onze gang te gaan”, legt hij uit.

Huib en zijn zoon leggen op dinsdag 4 augustus een lange lijn om het voorwerp aan en trekken met een botenlift de ‘boot’ naar zich toe. “Mijn zoon stond beneden en ik bij de machine, maar al snel zei mijn zoon: ‘Stop maar, het is een auto’.

'Bert reed elke dag een rondje om de haven'

Het is niet zomaar een auto. Snoek herkent meteen de auto van Bert de Laat. “Zijn vader was een goede kennis van mij. Bert reed elke dag wel een rondje om de haven en dan groetten we elkaar”, vertelt hij.

Uiteraard belt Snoek op dat moment meteen de politie. “We kregen toestemming van de politie om de auto helemaal boven water te trekken. Dat deden we en toen begon het spektakel. Schermen, bergingsauto’s, rechercheurs, een dokter en politieagenten kwamen toegesneld.”

Huib Snoek en zijn zoon zien het lichaam in de auto gelukkig niet. “We stonden toen al op flinke afstand want nee, dat had ik niet willen zien”, vertelt hij. De politie heeft overigens nog niet bevestigd dat het lichaam daadwerkelijk van Bert de Laat is.

“De auto is niet gelijk gezonken maar dertig meter weggedreven en daarna pas gezonken. We zouden op die plek nooit last hebben gehad van een auto te water. Het is dus dat de mevrouw van de stichting zei dat daar een boot lag en dat ik hem er meteen uit wilde hebben. Anders had die boot daar nog tig jaar gelegen", zegt Snoek.

Hij vindt het bijzonder dat hij heeft kunnen bijdragen aan het vinden van de auto en het lichaam. “ Dat geeft toch wel voldoening."

