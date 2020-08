Drietal betrapt met 23.000 euro in onderbroek en auto

De Koninklijke Marechaussee heeft drie Fransen betrapt met 23.000 euro in hun auto én ondergoed op de A4 bij Roosendaal. De mannen en vrouw worden verdacht van witwassen. Ze zijn aangehouden.

Geld in onderbroek

Bij de drie inzittenden (23, 35 en 26 jaar) werd later nog meer geld gevonden. Het zat in folie gewikkeld en onder de kleding van een van de mannen verstopt. Een goede uitleg waarom ze zoveel geld bij zich droegen, hadden ze niet.