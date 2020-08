Asterdplas in Breda gaat weer open, geen chemisch afval of blauwalg gevonden

De Asterdplas was enige tijd afgesloten door een troebele waas in het water (foto: Erald van der Aa). vergroot

De Asterdplas in Breda gaat woensdagmiddag weer open voor publiek. Afgelopen zaterdag werd de plas afgesloten met rood-wit lint, toen omwonenden zagen dat er opeens een troebele waas in het water was verschenen. Onderzoek wijst nu uit dat er geen chemische stoffen of blauwalg in het water zitten. Daarom kunnen mensen vanmiddag weer een verkoelende duik nemen.

Waterschap Brabantse Delta nam in het weekend watermonsters van de Asterdplas. "Daarop zijn uitgebreide tests gedaan naar chemische stoffen, zoals benzeen, zouten, nitriet, stikstof en fosfaten", aldus een woordvoerder van de gemeente Breda. "Op basis hiervan is duidelijk geworden dat er geen chemisch afval in het water zit. Ook van blauwalg is geen sprake."

Wat de troebele laag dan wel veroorzaakte, is niet duidelijk.

Plas blijft onder reguliere controle

Volgens de gemeente is er op dit moment geen reden om de Asterdplas gesloten te houden. Wel blijft de recreatieplas onder reguliere controle, net zoals alle andere zwemwateren in Breda.

"Mochten bewoners iets verdachts zien in het water, dan vragen we ze dat aan ons te melden", aldus de gemeentewoordvoerder. Dat kan via de zwemwaterlijn, telefoonnummer 073 - 68 08 058.