Natalie stuurt autodief een bericht via Facebook en krijgt haar gestolen spullen terug

De dief werd herkend op de bewakingsbeelden (foto: Natalie/Facebook). vergroot

De dief die afgelopen weekend de auto van Natalie uit Kaatsheuvel en nog vier andere auto's in de straat leegroofde, heeft een deel van de buit teruggebracht. De 39-jarige vrouw besloot voor detective te spelen en zette de bewakingsbeelden online. Binnen de kortste keren wist ze de identiteit van de autodief te achterhalen.

“Ik heb hem via Facebook een berichtje gestuurd met de tekst: ‘Je staat online’. Hij gaf het daarna toe", vertelt Natalie dinsdag aan Omroep Brabant. "Toen stuurde hij: ‘Sorry, ik was dronken. De spullen komen terug'.”

Spullen in een steegje

Afgesproken werd dat de dief de spullen dinsdagavond op een bepaald tijdstip bij Natalie thuis zou afgeven. "Maar ik denk dat het hem te heet onder z'n voeten werd, want op het laatste moment kreeg ik een berichtje dat hij alles in een steegje vlakbij m'n huis zou neerleggen."

In het steegje vond Natalie inderdaad haar fietsrugzak terug, plus een Albert Heijn-tas met nog wat andere spullen. Ook de zonnebril van de buurvrouw zat erbij. Maar tevreden is Natalie allerminst.

"Heel veel dingen ontbreken nog. Zo zat de rugzak vol met kostbare fietsspullen, zoals handschoenen en patronen voor fietsbanden. Maar nu was hij leeg."

Niemand komt aan mijn spullen.

Natalie en haar partner gaan aangifte doen bij de politie. "Niemand komt aan mijn spullen. Waarschijnlijk gaat het om een draaideurcrimineel, want hij is bekend bij de politie."

Ze hoopt dat dieven zich wel twee keer bedenken voordat ze nog eens bij haar in de straat toeslaan. "Wij hebben een hele hechte buurt hier, met veel sociale controle en overal beveiligingscamera's. No way dat dit nog een keer gebeurt."