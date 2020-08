Rust nemen, veel water drinken en de hete zon vermijden: zo 'overleef' je deze hittegolf

Laat de kraan maar lopen (foto: Hans Janssen). vergroot

Het lijkt zo verleidelijk: genieten van de warme, zelfs hete zon. Maar wees gewaarschuwd als je je lichaam de komende week gaat blootstellen aan tropische temperaturen. Uitdroging ligt namelijk op de loer, voor jong én oud.

Jan Hoefnagel legt het graag nog eens uit. Niet om anderen te pesten (de ambulancebroeder uit Uden is geen warmteliefhebber), wel om te bereiken dat mensen verantwoord met de aangekondigde hittegolf omgaan.

'Niet inspannen'

Rusten en drinken, dat zou volgens Hoefnagel iedereen de komende dagen moeten doen. “Want alles wat je doet kost energie die je juist hard nodig hebt om de warmte kwijt te raken. Wat je vooral moet laten, is jezelf inspannen.""

Veel drinken wordt door de ziekenbroeder ook warm aanbevolen. “Je moet genoeg vocht tot je nemen. Niet alleen water, zout is net zo goed onmisbaar. Pak geregeld wat chips, bouillon of andere producten waar zout in zit. Dat is heel belangrijk want jouw lijf vraagt erom. Met alleen water wordt het een slappe bedoening. Mensen krijgen dan last van een laag zoutgehalte.”

Tip voor kinderen en ouderen

“Hoe jonger of hoe ouder je bent, des te groter de kans dat dit gaat opspelen. Kinderen zijn er ook gevoelig voor, die lopen grote kans op uitdroging, maar dit kan zich uiteraard ook voordoen bij ouderen. Daar zijn de gezondheidsadviezen vaak op gericht." En dat is logisch, stelt Hoefnagel. “Hoe warmer het wordt, hoe makkelijker mensen op leeftijd kunnen uitdrogen. Water en vooral zout of ‘zoutige’ voedingsmiddelen geven is de oplossing.”

Hoefnagel heeft nog meer tips: “Blijf niet te lang in de zon, neem je rust en zorg ervoor dat je voldoende water en zout binnenkrijgt. Dat is echt noodzakelijk. Wanneer je dit niet doet, dan is het vragen om allerlei problemen, zoals uitdroging, oververhitting en koortsachtige verschijnselen. Daarom, ook voor sporters: wanneer je van plan bent om in deze hitte bijvoorbeeld te gaan hardlopen, zet dit uit je hoofd. Of doe het in de hele vroege ochtend.”

Kans op huidklachten

Bovendien dreigt bij te intensief zonnen een ander probleem: huidklachten die over kunnen gaan in kanker. Hoefnagel: “We moeten met zijn allen gewoon reëel zijn. Die voorspelde zonkracht mag je echt niet onderschatten. Ook kinderen kunnen er het slachtoffer van worden. Ga pas iets doen in de zon wanneer het verantwoord is en hou elkaar in de gaten.”