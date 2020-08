Superhittegolf: eerste tropische dag van augustus is een feit, sommige mensen koelen af in de sneeuw

Je moet iets verzinnen als je geen zwembad hebt! (foto: Gerda van Eck). vergroot

Zonnebril op, waterglijbaan af! Het wordt donderdag tropisch heet in onze provincie. Met temperaturen van minimaal dertig graden gaat Brabant de komende dagen misschien wel de meest tropische hittegolf in jaren tegemoet. In dit liveblog volgen we hoe Brabant donderdag omgaat met deze zinderende hitte.

Ron Vorstermans

16.50

16.45

Wie echt aan de hitte wil ontsnappen, kan natuurlijk de schaduw of de airco opzoeken. Maar de echte hittehaters kunnen zelfs tijdens een hittegolf de sneeuw opzoeken... in SnowWorld Rucphen bijvoorbeeld. Het is er de afgelopen dagen drukker dan normaal in de zomer, zegt Wim Huubregtse: ‘Het lijkt erop dat mensen echt verkoeling zoeken.’ Wie dus écht wil afkoelen: het is er tussen de -5 en de -8 graden.

16.35

De een vindt het heerlijk, de ander baalt. Dit vinden Brabanders van de superhittegolf:

16.30

De Efteling geeft wat verkoelende tips voor mensen die de komende dagen het pretpark bezoeken.

16.15

Wakker Dier geeft boeren een tip over hoe dieren in de wei hun kopjes koel kunnen houden.

15.11

Vier stalen bruggen in Zuid-Holland, waaronder de Merwedebrug, worden vanaf donderdagmiddag preventief gekoeld met water in verband met het warme zomerweer. Door te koelen wil Rijkswaterstaat het uitzetten van de stalen brugonderdelen door de hoge temperaturen beperken.

15.10

Het risico op brand in de natuur is groot, waarschuwt de brandweer. "Gaat u toch bosrijke- en heidegebieden in? Houd 1,5 meter afstand tot anderen, wees extra alert met vuur in de natuur."

15.00

Het is officieel een tropische dag in Brabant, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “In Gilze-Rijen is het nu 30,4 graden. In Woensdrecht wordt de laagste temperatuur gemeten in Brabant: 29,9 graden. Maar die temperaturen gaan alleen maar verder stijgen. Daar komt nog wel een graadje of twee bij”, zegt Klaassen.

14.35

Mocht je nog een tocht naar een van de Nederlandse stranden overwegen: doe het niet met de auto. Parkeerplaatsen langs de Noordzeekust zijn donderdag grotendeels volgestroomd. Veel gemeenten, waaronder Hoek van Holland, Kijkduin, Bloemendaal, Haarlem en Noordwijk, waarschuwen strandgangers dat ze alleen nog op de fiets of te voet een strand kunnen bereiken.

14.10

De serviceberichten van de gemeentes blijven binnenstromen.

Ook nog een kleine update over het buitenzetten van het afval: de gemeentes Drimmelen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen hebben het ophalen op ophaaldagen nu opnieuw vervroegd. De containers worden een halfuur eerder opgehaald, vanaf zeven uur uur 's ochtends.

12.40

12.20

In verband met de aanhoudende hoge temperaturen de komende dagen heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten extra snel worden geholpen om te voorkomen dat ze onnodig lang in de volle zon moeten blijven staan.

"Bij pech wordt er meteen een berger ingeschakeld zodat mensen niet te lang op het hete asfalt hoeven te staan", aldus een woordvoerster. "Het voertuig en de mensen worden meegenomen naar een schaduwrijke plek waar ook water aanwezig is waar ze dan verder worden geholpen."

11.50

11.36

Sommige gemeentes beginnen de komende dagen eerder met het ophalen van afval vanwege het warme weer. In de gemeente Baarle-Nassau en Gilze-Rijen moeten de containers op ophaaldagen om halfacht 's ochtends al op straat staan, bijvoorbeeld.

11.20

De zomersfeer zit er goed in, ook bij Omroep Brabant.

11.06

Wie een lange autorit gaat maken in de tropische hitte, kan het beste een paraplu meenemen. Zo bescherm je jezelf tegen de brandende zon als je bij pech je auto uit moet, zo adviseert de ANWB. De ANWB raadt automobilisten verder aan genoeg water mee te nemen en de airco niet al te koud te zetten, niet meer dan 6 graden onder de buitentemperatuur.

Daarmee voorkom je klachten als verkoudheid of hoofd- en keelpijn. Komend weekend wordt het weer druk op de Europese wegen door vakantieverkeer. Zo geldt komende zaterdag in Frankrijk als 'zwarte zaterdag', met miljoenen mensen die naar hun vakantieadres rijden of juist terugkeren naar huis. Ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië wacht een druk weekend.

10.57

Gezocht: verkoeling. Ook bij Willem II.

10.43

10.33

09.20

Het lijkt zo verleidelijk: genieten van de warme, zelfs hete zon. Maar wees gewaarschuwd als je je lichaam de komende week gaat blootstellen aan tropische temperaturen. Uitdroging ligt namelijk op de loer, voor jong én oud.

08.45

Om te kunnen spreken over een hittegolf zijn de vereisten simpel: het moet vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan het drie dagen warmer moet zijn dan dertig graden (tropisch warm). Dat gaat volgens de weermodellen wel lukken komende week - misschien duurt de hittegolf zelfs negen dagen.

Met name in het zuiden wordt het de komende dagen warm: bijna acht achtereenvolgende dagen liggen de temperaturen hier boven de dertig graden. Een 'superhittegolf', aldus de experts van Weerplaza. En deze superhittegolf kan wel eens zes dagen duren.

In de zomer van 1976 was het nóg langer enorm heet in Brabant. Toen hadden we in zowel Gilze-Rijen als Eindhoven te maken met acht tropische dagen, met temperaturen van dertig graden of meer dus, op een rij.

08.30

Het Rode Kruis roept donderdag op om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen. De hulporganisatie maakt zich in deze coronatijd vooral zorgen over ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. "Zij lopen meer risico bij hitte. Wij raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten", zegt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis.

08.00

Het was al behoorlijk warm de afgelopen dagen, maar vanaf donderdag gaat het kwik nog een stuk verder omhoog. Omdat zulke hoge temperaturen ook risico’s met zich meebrengen, wordt donderdag het Nationaal Hitteplan in Brabant en de rest van Nederland in werking gesteld.