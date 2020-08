Tropisch warme donderdag: bijzondere hittegolf op komst, Rode Kruis roept op om op elkaar te letten

De zon doet goed zijn best in Gilze (foto: Jolanda Pelkmans) vergroot

Zonnebril op, waterglijbaan af! Het wordt donderdag tropisch heet in onze provincie. Met temperaturen van minimaal dertig graden gaat Brabant de komende dagen misschien wel de meest tropische hittegolf in jaren tegemoet. In dit liveblog volgen we hoe Brabant donderdag omgaat met deze zinderende hitte.

11.36

Sommige gemeentes beginnen de komende dagen eerder met het ophalen van afval vanwege het warme weer. In de gemeente Baarle-Nassau en Gilze-Rijen moeten de containers op ophaaldagen om halfacht 's ochtends al op straat staan, bijvoorbeeld.

11.06

Wie een lange autorit gaat maken in de tropische hitte, kan het beste een paraplu meenemen. Zo bescherm je jezelf tegen de brandende zon als je bij pech je auto uit moet, zo adviseert de ANWB. De ANWB raadt automobilisten verder aan genoeg water mee te nemen en de airco niet al te koud te zetten, niet meer dan 6 graden onder de buitentemperatuur.

Daarmee voorkom je klachten als verkoudheid of hoofd- en keelpijn. Komend weekend wordt het weer druk op de Europese wegen door vakantieverkeer. Zo geldt komende zaterdag in Frankrijk als 'zwarte zaterdag', met miljoenen mensen die naar hun vakantieadres rijden of juist terugkeren naar huis. Ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië wacht een druk weekend.

10.43

10.33

09.20

Het lijkt zo verleidelijk: genieten van de warme, zelfs hete zon. Maar wees gewaarschuwd als je je lichaam de komende week gaat blootstellen aan tropische temperaturen. Uitdroging ligt namelijk op de loer, voor jong én oud.

08.45

Om te kunnen spreken over een hittegolf zijn de vereisten simpel: het moet vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan het drie dagen warmer moet zijn dan dertig graden (tropisch warm). Dat gaat volgens de weermodellen wel lukken komende week - misschien duurt de hittegolf zelfs negen dagen.

Met name in het zuiden wordt het de komende dagen warm: bijna acht achtereenvolgende dagen liggen de temperaturen hier boven de dertig graden. Een 'superhittegolf', aldus de experts van Weerplaza. En deze superhittegolf kan wel eens zes dagen duren.

In de zomer van 1976 was het nóg langer enorm heet in Brabant. Toen hadden we in zowel Gilze-Rijen als Eindhoven te maken met acht tropische dagen, met temperaturen van dertig graden of meer dus, op een rij. Pfoe.

08.30

Het Rode Kruis roept donderdag op om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen. De hulporganisatie maakt zich in deze coronatijd vooral zorgen over ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. "Zij lopen meer risico bij hitte. Wij raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten", zegt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis.

08.00

Het was al behoorlijk warm de afgelopen dagen, maar vanaf donderdag gaat het kwik nog een stuk verder omhoog. Omdat zulke hoge temperaturen ook risico’s met zich meebrengen, wordt donderdag het Nationaal Hitteplan in Brabant en de rest van Nederland in werking gesteld.