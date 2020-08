Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Het huis van de man is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De fiscale opsporingsdienst kwam in actie na een signaal van de belastingdienst, die de teruggave van het geld heeft tegengehouden.

Herleidbaar

"Dan wordt het te herleidbaar", vertelt de woordvoerder. "In zulke gevallen noemen we alleen de gemeente." Ook over de sector waarin de man actief is, wil de opsporingsdienst ook niets zeggen. Wel geeft de FIOD aan dat de onderneming van de verdachte staat ingeschreven op zijn woonadres.