Streep door ontgroeningen en studentenfeesten, strengere coronamaatregelen voor horeca

Studentenverenigingen mogen geen wervings- en andere activiteiten organiseren om eerstejaars kennis met elkaar te laten maken. De introductieweken voor nieuwe studenten, die later deze maand ook in Brabant plaatsvinden, mogen alleen doorgaan onder strenge voorwaarden. Minister-president Mark Rutte heeft dit donderdagavond aangekondigd.

Introductie is later deze maand

Op 17 augustus begint voor de eerstejaars studenten in Eindhoven de Intro 2020; op 24 augustus gaat in Tilburg de kennismakingsweek voor studenten in deze stad van start. In Breda vinden dan ook de eerste activiteiten plaats.