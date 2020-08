KNMI waarschuwt voor extreme hitte in Brabant zaterdag, kwik stijgt boven de 35 graden

Foto: Ab Donker vergroot

Het wordt erg heet vrijdag, en dat is geen understatement. In heel Brabant stijgt het kwik tot ruim in de 30 graden. Lokaal kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 36 graden. Toch moet de tropische piek in deze hittegolf dit weekend nog volgen. In dit liveblog houden we bij hoe Brabant omgaat met de zinderende hitte.

Ron Vorstermans & Paul Ruiter Geschreven door

Heb jij een mooie foto van jouw warme zondag, of misschien heb je eigen hittenieuws? Stuur een mailtje naar de redactie!

14.50

Het KNMI heeft voor zaterdag code oranje afgekondigd voor onze provincie. Het instituut verwacht "extreme hitte" met temperaturen tot rond de 35 graden. Ook voor de provincies Limburg, Gelderland en Zeeland is code oranje zaterdag van kracht.

14.30

Het is druk bij de IJzeren Man. De gemeente Vught roept bezoekers die nog willen komen op met de fiets te komen, want de parkeerplaats is vol.

Wachten op privacy instellingen...

13.50

Het verkeer op de Merwedebrug moet op vertraging rekenen. Rijkswaterstaat is de brug van boven- en onderaf aan het koelen, omdat het staal anders uitzet. Op tweets van Rijkswaterstaat is te zien hoe dat in zijn werk gaat. Later vanmiddag gaat de brug helemaal dicht.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

13.10

We zijn in Brabant inmiddels de 33 graden gepasseerd. In Gilze-Rijen was het volgens het KNMI om tien over een 33.3 graden Celsius. In Woensdrecht (32,4), Eindhoven (32,3) en Volkel (32.9) is het ietsje minder heet.

12.49

Het is gloeiend heet op de snelwegen in onze provincie. Volgens een hittekaart van Rijkswaterstaat tikt het Brabantse asfalt op de meeste plaatsen een temperatuur van boven de veertig graden aan. Op de A4 bij Heijningen is zelfs 50.5 graden gemeten.

Ook rond Tilburg en Den Bosch is het asfalt zinderend heet. (Bron: Rijkswaterstaat) vergroot

12.20

De brandweer en natuurbeheerders zijn komende dagen extra alert op natuurbranden. Door aanhoudende droogte is in het zuidoosten en andere delen van Nederland de kans op een snel uitbreidende natuurbrand zeer groot. Volgens de brandweer ontstaan bijna alle natuurbranden door menselijk gedrag. Daarom zijn kampvuren, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden op dit moment verboden.

12.00

Wat doe je als je als vandaag buiten aan het werk bent en wat verkoeling zoekt? Gewoon een waterglijbaan af, dacht deze vuilnisman in Sint-Michielsgestel. Hij zag de glijbaan staan bij iemand in de tuin, vroeg hij of eraf mocht en roetsjte zo op een opblaasbandje naar beneden.

Wachten op privacy instellingen...

11.52

Het kwik is onze provincie inmiddels tot boven de dertig graden gekropen. In Volkel was het volgens Weeronline rond kwart voor twaalf 31.1 graden. Ook de weerstations in Gilze-Rijen (30.7), Eindhoven (30.6) en Woensdrecht (30.1) geven tropische temperaturen door.

10.59

De Merwedebrug gaat vanaf vrijdagmiddag vijf uur tot zaterdagochtend dicht voor 'hitte-werkzaamheden'. Rijkswaterstaat gaat het beweegbare deel van de brug inkorten, zodat dit deel niet klem komt te zitten bij uitzetting door hitte. Ook wordt de brug vandaag gekoeld door een blusboot van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat blust vier bruggen in Zuid-Holland om schade door hitte te voorkomen.

09.06

Wachten op privacy instellingen...



08.20

Met temperaturen van minimaal 30 graden gaat Brabant de komende dagen misschien wel de meest tropische hittegolf in jaren tegemoet. Mogelijk duurt de hittegolf zelfs negen dagen. Om te kunnen spreken over een hittegolf zijn de vereisten simpel: het moet vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan het drie dagen warmer moet zijn dan 30 graden (tropisch warm).

07.00

Zaterdag en zondag wordt het op grote schaal 33 à 34 graden en kan het in het zuidoosten ruim 37 graden worden. Dat melden de meteorologen van Weeronline. Zondag kunnen we spreken van een hittegolf en kan de temperatuur lokaal zelfs de 38 graden bereiken. Aan de noordkust wordt de hitte dragelijker door wind van zee.