Superhittegolf: vandaag wordt het heet, maar dit weekend wordt het nóg heter

Het wordt erg heet vrijdag, en dat is geen understatement. In geheel Brabant stijgt het kwik tot ruim in de dertig graden. Lokaal kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 36 graden. Toch moet de tropische piek in deze hittegolf dit weekend nog volgen. In dit liveblog houden we bij hoe Brabant omgaat met de zinderende hitte.

08.20

Met temperaturen van minimaal dertig graden gaat Brabant de komende dagen misschien wel de meest tropische hittegolf in jaren tegemoet. Misschien duurt de hittegolf zelfs negen dagen. Om te kunnen spreken over een hittegolf zijn de vereisten simpel: het moet vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan het drie dagen warmer moet zijn dan dertig graden (tropisch warm).

07.10

In Brabant zijn de temperaturen vandaag overigens evenmin mals. Het kan lokaal maar liefst 36 graden worden in de provincie.

07.00

Zaterdag en zondag wordt het op grote schaal 33-34 graden en kan het in het zuidoosten ruim 37 graden worden. Dat melden de meteorologen van Weeronline. Zondag kunnen we spreken van een hittegolf en kan de temperatuur lokaal zelfs 38 graden bereiken. Aan de noordkust wordt de hitte dragelijker door wind van zee.