Precies 25 jaar na haar dood is er een podcast over vermoorde Manon Seijkens (8)

Precies 25 jaar na de moord op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond verschijnt er maandag een speciale podcast over de cold case. Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt zo dat de zaak alsnog opgelost kan worden.

Het OM heeft de podcast zelf gemaakt. Het is de eerste keer dat het OM aandacht besteedt aan een cold case-zaak via een podcast. In ongeveer een halfuur krijgen mensen alle inmiddels bekende informatie over de moord op het meisje.

Het is maandag exact 25 jaar geleden dat het 8-jarige meisje verdween in Helmond. Ze werd diezelfde dag nog vermoord, maar een half jaar later pas gevonden. De dader werd nooit gepakt. Sinds een week is er meer aandacht voor de zaak.

Op haar lichaam werd onder andere een donkere haar van 27 centimeter gevonden. Nieuw DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut wees recent uit dat het ging om een haar van oost-Aziatische oorsprong. De politie hoopt met dit nieuwe detail de zaak alsnog op te lossen.

De politie kreeg de afgelopen week zeventig tips over de verdwijning van Manon. Of daar heel concrete tips tussen zitten, is nog onduidelijk. Elke tip wordt nagetrokken.

De podcast is vanaf maandag via alle podcastkanalen te beluisteren.

