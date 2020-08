Merwedebrug weer open, brugdelen ingekort, maar afkoelen blijft nodig

De voeg van de Merwedebrug die moest worden bijgeslepen (foto: Eva de Schipper). vergroot

De Merwedebrug bij Sleeuwijk is weer open, in beide richtingen. De brug, over de snelweg A27, ging vrijdagmiddag om vijf uur dicht en zou tot zaterdagmorgen acht uur afgesloten blijven. Maar de werkzaamheden die nodig waren, verliepen zo vlot dat de brug al om half twee open ging.

Medewerkers van Rijkswaterstaat waren aan de slag gegaan om de brug een stukje in te korten. De in 1961 gebouwde brug zet te veel uit en dat leidt tot problemen.

Afkoelingsperiode niet voorbij

Om te voorkomen dat de stalen brug beschadigd raakt en bewegende delen vast komen te zitten, begon Rijkswaterstaat donderdag al met koelen. Dit gebeurde met waterslangen bovenop de brug en een blusboot die de onderkant nat hield. Desondanks was het nodig een centimeter van het brugdeel weg te slijpen. Het afkoelen blijft overigens nog enige tijd nodig. Pas wanneer de temperatuur drie dagen achter elkaar onder de dertig graden blijft, kan het afkoelen gestopt worden. "Of meetgegevens moeten aantonen dat dit al eerder niet meer nodig is", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Vorig jaar juli waren er eveneens problemen met de Merwedebrug. Net als nu zetten de stalen brugdelen uit waardoor die niet goed open en dicht konden. Rijkswaterstaat zei toen al dat de brug tussen Brabant en Zuid-Holland niet gebouwd is op dergelijke tropische temperaturen.

Het verkeer dat gebruik had willen maken van de A27, werd tijdens de sluiting vanaf beide kanten omgeleid. Ook fietsers konden niet oversteken; hulpdiensten wel. Hoge scheepvaart kon vanaf vijf uur vrijdagmiddag niet meer onder de brug door. Dat is weer mogelijk vanaf zaterdagmiddag twaalf uur.

Verkoeling voor meer bruggen

De Merwedebrug is niet de enige die nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Rijkswaterstaat heeft ook drie andere bruggen in Zuid-Holland gekoeld om uitzetting van de stalen brugdelen te voorkomen.

