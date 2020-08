Geduld is een schone zaak, maar om je auto nou zo lang bij Eindhoven Airport te laten staan...

Parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport is bedoeld voor kort parkeren, vijf uur maximaal. Maar de eigenaar van een Jaguar heeft die parkeertijd ruimschoots overschreden. Zo fors dat de auto inmiddels flink stof heeft gevat.

Volgens Kaars Sijpesteijn is er in de parkeergarage van IKEA nog genoeg parkeerplek over is voor andere bezoekers. “Maar het is wel heel vervelend. We hopen dat niet meer mensen dit gaan doen.” De 'IKEA-auto' staat niet als gestolen geregistreerd en is ook niet geïmporteerd. Maar waar de eigenaar is, is onbekend.