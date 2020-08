Gilze-Rijen heeft al vroeg op de middag hitterecord te pakken

Foto: Ab Donker vergroot

In 2003 werd het in Volkel 34,3 graden. Sindsdien steeg het kwik op 8 augustus in Brabant nergens hoger. Tot deze zaterdag. De nieuwe mijlpaal is gescoord in ...Gilze-Rijen. Rond kwart voor een werd het er 34,5 graden. Weerplaza houdt er ernstig rekening mee dat later deze zaterdag het Brabantse maandrecord van 36,6 graden ook zal sneuvelen.

De temperaturen op deze tweede zaterdag van augustus stijgen erg hard. Zelfs aan de kust was het aan het eind van de ochtend al warmer dan 30 graden. In onze provincie was het tegen elf uur al 31 graden in Gilze-Rijen, op de voet gevolgd door Eindhoven (30,9), Volkel (30,8) en Woensdrecht (30,7).

Gilze-Rijen is sinds vorig jaar al bezitter van het ultieme warmterecord: Op 25 juli werd daar de hoogste temperatuur ooit in ons land gemeten: 40,7 graden. Daarmee werd Deelen afgetroefd, al zijn de geleerden het er nog steeds niet over eens of de 42,9 die in deze Gelderse plaats werd genoteerd toch rechtsgeldig is.

LEES OOK: