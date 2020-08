Kom nou maar van dat dak af! Hein en Niek hebben na 11 dagen op het dak record te pakken

Dakzitters Hein en Niek hebben hun avontuur er weer bijna op 'zitten'. Rond drie uur verlaten zij hun thuis van de afgelopen week elf dagen: het dak van café Van de Ven in Vessem. Ondanks de hoge temperaturen, hebben ze het goed volgehouden en hebben een nieuw record te pakken. Omroep Brabant is er zondagmiddag om drie uur live bij als de heren van het dak afkomen.

Hein en Niek traden op die manier in de voetsporen van dorpsgenoot Tinus van Heijst, die in 1975 acht dagen op het dak van een café in Vessem zat. Dat kunnen wij beter, dachten ze. En dat hebben ze dus ook nog waargemaakt, mits ze het natuurlijk tot drie uur vanmiddag volhouden.