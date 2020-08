Record dakzitten Hein en Niek levert ruim 11.000 euro op

Hein van de Pas en Niek van Rooij hebben 11.470 euro opgehaald met hun actie om elf dagen lang op het dak van café Van de Ven in Vessem te zitten. De twee mannen schenken dit geld voor de bestrijding van de ziekte ALS.

Omroep Brabant heeft een livestream uitgezonden met daarin de laatste minuten van de mannen op het dak en hoe ze eruit zien als ze er eindelijk vanaf komen. Dat is hieronder terug te kijken.

Hein en Niek zijn in de voetsporen getreden van dorpsgenoot Tinus van Heijst, die in 1975 acht dagen op het dak van een café in Vessem zat. Dat kunnen wij beter, dachten ze. En gelijk hadden ze.