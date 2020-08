Bedrijfsverzamelgebouw Tilburg zwaar gehavend door brand, ook water- en rookschade in de buurt

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bezig met nablussen (foto: Eva de Schipper) Brandweerlieden moeten even bijkomen (foto: Eva de Schipper). De brandweer in actie (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/4 Grote brand in Tilburg

De zeer grote brand die zondagavond uitbrak in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg heeft zeker twee bedrijven zwaar getroffen. Een aantal aangrenzende panden liep water- en rookschade op. Tegen halfvier zondagnacht werd het sein brand meester gegeven, waarna de aandacht uitging naar het nablussen. Er raakte niemand gewond en de oorzaak is nog onbekend.

Er werden bijna zestig voertuigen uit onder meer Tilburg, Loon op Zand, Made en Wijk en Aalburg opgeroepen om de vlammen te bestrijden. Wegens problemen met de waterdruk moest een speciaal watertransport worden opgezet om bluswater uit het nabijgelegen Wilhelminakanaal te halen.

Ondertussen werd met drones de brandhaard constant in de gaten gehouden. De Kapitein Rondairestraat en een aantal andere straten moesten worden afgesloten. Tegen elf uur maandagmorgen was de brandweer nog bezig met het nablussen.

Een beeld van de schade die de brand heeft aangericht (foto: Eva de Schipper). vergroot

'Zeer grote brand'

Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken was en het pand ingeklemd zit tussen andere gebouwen, schaalde de brandweer al snel op naar zeer grote brand.

"Het is een hele lastige situatie, we kunnen er slecht bij. Omdat we proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar aangrenzende panden, duurt de bestrijding lang", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio zondagavond laat.

LEES OOK: Grote brand in bedrijfspand aan Kapitein Rondairestraat in Tilburg