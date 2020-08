Brandweer al uren bezig met blussen van brand in bedrijvenpand in Tilburg

De brandweer in actie (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer is sinds een uur of acht zondagavond bezig met het blussen van een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg. Het vuur gaat gepaard met veel rook en is verscheidene keren opgelaaid.

Er zijn blustroepen uit Tilburg en de wijde omgeving opgeroepen om te komen helpen. De Kapitein Rondairestraat en een aantal andere straten moesten worden afgesloten.

Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken is en het pand ingeklemd zit tussen andere gebouwen, schaalde de brandweer al snel op naar zeer grote brand. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er is mogelijk één persoon gewond geraakt, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"Het is een hele lastige situatie, we kunnen er slecht bij. Omdat we proberen te voorkomen dat het vuur overslaat, duurt de bestrijding lang", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

