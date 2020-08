Man valt met fiets van metershoge stadsmuur in Den Bosch en loopt slechts nat pak op

Een man heeft zondagavond wel heel veel geluk gehad, toen hij in zijn woonplaats Den Bosch met zijn fiets van een ruim zes meter hoge kademuur viel. Hij kwam na de ongewilde duik in het water van de Singelgracht terecht, maar raakte niet gewond.

Nadat de man in een ambulance was nagekeken, bleek dat hij alleen wat natte kleren aan het incident had overgehouden. De Bosschenaar kon zodoende binnen een half uur na de valpartij met zijn fiets naar huis, lopend, want in het voorwiel zat een slag.