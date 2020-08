Superhittegolf: KNMI kondigt code oranje af, aanval op dagtemperatuurrecord 1998

Deze maandagochtend is relatief fris begonnen, maar de temperatuur zal net als de afgelopen dagen snel oplopen. Wie weet sneuvelt het (Brabantse) dagtemperatuurrecord van 1998. In ieder geval wordt het zo heet dat het KNMI code oranje heeft afgekondigd.

Vooral in het zuiden en zuidoosten van ons land kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Daarom geldt code oranje voor Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel. Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan. Daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

In 1998 werd het in Eindhoven en Woensdrecht 33,3 graden, warmer werd het op 10 augustus in onze provincie nooit meer. De afgelopen dagen werden al diverse dagrecords gebroken. Het wordt sowieso voor de vijfde dag op rij in ons land tropisch. Een troost voor de mensen die hun geplande vakantie naar bijvoorbeeld Zuid-Europa in het water zagen vallen door de coronacrisis.