Superhittegolf: dagrecord met 2 graden verbroken, zo heet was het nog nooit op 9 augustus

Het hondje van Lucy de Wit koelt veilig af in het water met de Omroep Brabant zwembandjes. vergroot

Het wordt ook deze zondag heet. Vrijwel overal in Brabant stijgt het kwik naar tropische waarden. In dit liveblog houden we bij wat deze hitte zoal met zich heeft meebrengt.

17.35

Anderhalf uur verder en nog steeds onverminderd (bloed-)heet in Brabant. Gilze-Rijen leidt de dans met 35,5 graden en ook in Woensdrecht en Volkel staat de 35 fier overeind. Eindhoven meldt 34.9 graden.

16.15

Ook het landelijk warmterecord van 9 augustus is zojuist gebroken. Vandaag is het 35.3 graden geworden in Gilze-Rijen waarmee het oude record van Nieuw Beerta is gebroken. Dit record van 35.2 graden komt uit het jaar 2003.

Wachten op privacy instellingen...

14.50

De temperatuur blijft maar oplopen. Iets voor drie uur meldt Weerplaza dat het 34,8 graden is in Gilze-Rijen. Eindhoven volgt met 34,4. Volkel en Woensdrecht rapporteren 34,1 graden.

14.15

Het dagrecord in onze provincie is verbroken. In Eindhoven was het rond twee uur 's middags 34,2 graden, meldt Weerplaza. Het huidige dagrecord van 9 augustus stamt uit 1975. Toen werd het 33,3 graden in Volkel.

Op de andere Brabantse weerstations werden iets lagere temperaturen gemeten: In Woensdrecht 33,4 graden, in Gilze-Rijen en Volkel 33,1 graden.



14.10

Wachten op privacy instellingen...

12.58

Ook in Breda proberen mensen de hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Fotograaf Henk Voermans vraagt zich af of de bewoners van dit huis nog lakens voor hun bedden over hebben...

Meer lakens buiten dan binnen (foto: Henk Voermans). vergroot

12.30

Zin in een dagje strand? Keer maar weer om en blijf maar lekker in het mooie Brabant. De toegangswegen naar de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin zijn wegens verkeersdrukte tijdelijk afgesloten, behalve voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Dat meldt de gemeente Den Haag. Automobilisten worden teruggestuurd.

Bij ons zijn er ook genoeg plekken waar je kunt zwemmen. Je vind ze hier allemaal.

12.00

Alvast wat tips nodig om de komende plaknachten te overleven? Die hebben we hier voor je verzameld.

11.18

De dierenbescherming geeft vanwege de hoge temperaturen tips over het herkennen van een hitteshock bij je huisdier.

Wachten op privacy instellingen...

11.15

Slecht nieuws voor mensen die het inmiddels wel een beetje gehad hebben met de hitte. Het blijft volgens Wilfred Janssen van Weerplaza ook de komende dagen benauwd en de nachttemperatuur gaat zelfs nog een stukje omhoog. In de steden kan het 's nachts wel zo'n 27 graden blijven.

10.50

Zien hoe warm het bij jou is? De temperatuursverschillen in het land zijn nog behoorlijk: bij ons was het iets na tien uur 's ochtends al bijna 28 graden, op de Wadden 'maar' 22 graden.

Wachten op privacy instellingen...



10.20

Rond 10 uur was ook de landelijke hittegolf een feit. Het gaat om de 29e hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. Nederland Van een officiële hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of meer wordt en het drie dagen keer tropisch warm is geweest met maxima van 30 graden of meer.

9.40

Dat we zondag in het hele land van een officiële hittegolf kunnen spreken, was eigenlijk wel te voorspellen. Maar in Woensdrecht, Eindhoven en Gilze-Rijen was zaterdagnacht al sprake van een officiële hittegolf. Om twee uur 's nachts kwam het kwik boven de 25 graden, waardoor de vijfde vereiste zomerse dag direct bereikt was. Voor Woensdrecht is het de eerste hittegolf dit jaar, Eindhoven en Gilze-Rijen noteren alweer de tweede van deze zomer.

9.15

Ook huisdieren moeten natuurlijk goed drinken nu. De kat van auteur Martijn Neggers had in ieder geval dorst vanochtend.

Wachten op privacy instellingen...

03.30

Kustplaatsen zoals Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Den Haag bereiden zich voor op een drukke zondag. De temperatuur stijgt net als zaterdag tot grote hoogten en verwacht wordt dat duizenden mensen richting het strand rijden voor wat verkoeling.

03.30

Nederland maakt zich op voor een officiële hittegolf. Al zondagochtend kan er een temperatuur van 25 graden worden bereik. Dat is nodig voor een officiële landelijke hittegolf. Daarvan is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm - met maxima boven 30 graden - worden.

03.03

De Belgische kustplaatsen Blankenberge en Knokke-Heist staan tot nader order geen dagjesmensen meer toe op hun grondgebied. Door de enorme toestroom van strandgasten - vanwege het mooie weer - en diverse incidenten in de afgelopen dagen zeggen de burgemeesters van beide gemeenten hiertoe genoodzaakt te zijn . Op het strand van Blankenberge veroorzaakten tientallen relschoppers zaterdag een massale vechtpartij.