Superhittegolf: waterbedrijven bezorgd over 'extreem grote drinkwatervraag'

Een glas koud water (foto: Pixabay). vergroot

De temperatuur zal net als de afgelopen dagen snel oplopen. Wie weet sneuvelt het (Brabantse) dagtemperatuurrecord van 1998. In ieder geval wordt het zo heet dat het KNMI code oranje heeft afgekondigd.

Vooral in het zuiden en zuidoosten van ons land kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Daarom geldt code oranje voor Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland.

In de overige provincies geldt code geel. Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan. Daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

14.09

Op de Merwedebrug moet het verkeer maandagmiddag de rijsnelheid - in beide richting - aanpassen vanwege het water op de brug. Daarmee wordt de brug gekoeld.

13.31

Wie zin had in een verfrissende duik in zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel heeft pech. Het zwembad is vol, werd rond halftwee maandagmiddag bekendgemaakt. "Het maximaal te ontvangen bezoekers is bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om te komen zwemmen. Wij verwelkomen je graag op een ander moment in ons zwembad!"

13.27

Vanwege de extreme hitte is het Duurzaamheidsplein van de gemeente Oss en het innamepunt van de Kringloopwinkel tot en met vrijdag gesloten vanaf halftwee 's middags. Inwoners kunnen er vanaf halfnegen 's ochtends terecht. Vanaf zaterdag 15 augustus gelden de gewone openingstijden weer.

12.40

Rijkswaterstaat geeft het goede voorbeeld om in deze tijden verantwoord met water om te gaan. Om water te besparen, laat het (recreatie)vaartuigen met zoveel mogelijk boten tegelijk door de sluizen in de Maas.

12.31

Drinkwaterbedrijven in grote delen van het land zijn bezorgd over de 'extreem grote drinkwatervraag' in deze tropische week. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zoveel drinkwater gebruikt op hete dagen. Zij noemen als voornaamste reden at heel veel Nederlanders op dit moment vanwege de coronacrisis thuis zijn of op vakantie in eigen land. "Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op", waarschuwen zij.

12.30

De politie kan ook je beste dierenvriend zijn. De wijkagenten in de gemeente Bernheze komen met een ezelsbruggetje voor hondenbezitters: "Kunt u uw hand niet langer dan 7 seconden op het asfalt houden? Dan is het asfalt te warm voor uw hond om op te lopen! "

12.15

Het was zondag de allerheetste 9 augustus aller tijden in ons land. Het leidde tot extra watergebruik wat voor een aantal gemeenten en waterbedrijven aanleiding was om met tips te komen hoe je deze dagen zuiniger om kunt gaan met water.

10.30

Er zijn plekjes in ons land waar het nog niet zo heel erg warm is. In Hoorn was het tegen half elf nog geen twintig graden. In Zuid-Limburg was het juist bijna tien graden warmer. Nederland is een land van uitersten. In Brabant spant Gilze-Rijen overigens weer de kroon, met 28 graden.

9.55

De aanhoudende hitte heeft ook gevolgen voor planten en dieren. Op diverse plekken is al blauwalg geconstateerd, zoals in Den Bosch.

En ook de Merwedebrug heeft het niet gemakkelijk. Rijkswaterstaat blijft de verbinding over de snelweg A27 koelen om te voorkomen dat de stalen brug beschadigd raakt en bewegende delen vast komen te zitten. Nadeel is weel dat het verkeer de snelheid moet aanpassen. Eind vorige week werd de Merwedebrug afgesloten om de brug een beetje in te korten.

9.27

De reddingsbrigade waarschuwt ook maandag voor gevaarlijke stroming in zee, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. "Vandaag zal het opnieuw druk worden en is er aflandige wind. Ga niet verder dan tot de knieën het water in", adviseert de Haagse reddingsbrigade. Zondag was een extreem drukke dag voor de redders. In totaal werden 268 mensen uit het water gehaald die aan de kust van Den Haag in de problemen kwamen. Twee zwemmers zijn daar overleden. In Wijk aan Zee en Zandvoort verdronken twee strandgangers.

8.00

In 1998 werd het in Eindhoven en Woensdrecht 33,3 graden, warmer werd het op 10 augustus in onze provincie nooit meer. De afgelopen dagen werden al diverse dagrecords gebroken. Het wordt sowieso voor de vijfde dag op rij in ons land tropisch. Een troost voor de mensen die hun geplande vakantie naar bijvoorbeeld Zuid-Europa in het water zagen vallen door de coronacrisis.