Teststraat bij moskee: 50 van de 450 getesten zijn positief, leden gebedshuis 'erg geschrokken'

De El-Feth moskee in Bergen op Zoom blijft waarschijnlijk twee weken langer dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ruim vijftig van de 450 mensen die zich afgelopen week in de mobiele teststraat lieten testen, hebben het coronavirus onder de leden. Dat bevestigen de GGD en een woordvoerder van de moskee. "We zijn erg geschrokken", aldus de woordvoerder.

De GGD West-Brabant zette de tijdelijke teststraat neer vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in Bergen op Zoom. Een deel van de positief geteste mensen, was bezoeker van de moskee.

De teststraat kwam er met volledige medewerking van de moskee. De tijdelijke teststraat was voor iedereen toegankelijk, maar vooral moskeegangers lieten zich er afgelopen donderdag en vrijdag testen. Om precies te zijn blijken nu 53 van de 452 geteste mensen positief.

Wake-up call

Najib el Allouchi van de El-Feth moskee noemt de uitslagen 'een wake-up call'. "Niet alleen voor ons maar voor de hele stad. We moeten niet denken dat corona op vakantie is", zegt hij.

El Allouchi is blij dat de tijdelijke teststraat snel is ingezet nadat er rondom het offerfeest bekend werd dat verschillende moskeegangers besmet waren met het coronavirus. Maar de belangrijke feestdag is volgens hem zeker geen oorzaak van de verspreiding.

''Er is geen enkele relatie met het offerfeest. We kregen het signaal namelijk op de middag van het offerfeest.'' El Allouchi heeft wel een verklaring voor het hoge aantal coronagevallen in Bergen op Zoom: ''We zitten tussen Antwerpen en Rotterdam in. Twee grote brandhaarden en twee steden met een grote moslimgemeenschap. Familieleden zoeken elkaar op, dan is Bergen op Zoom in het midden."

Moskee dicht

Om te voorkomen dat de brandhaard in Bergen op Zoom oncontroleerbaar wordt, is de moskee al anderhalve week dicht. ''We gaan waarschijnlijk hierna nog eens twee weken langer dicht. Dan kan iedereen die nu ziek is echt goed uitzieken en zo voorkomen we verdere besmettingen." Volgens El Allouchi zijn mensen heel voorzichtig sinds de uitslagen. "Eerder zochten mensen elkaar nog wel op, maar nu blijven ze echt thuis."

Om te zorgen dat positief geteste bezoekers de quarantainetijd doorkomen, heeft de gemeenschap hulp ingeschakeld. Zo is er een boodschappendienst opgezet waar alle inwoners van de stad gebruik van kunnen maken. "Die dienst is er ook voor het sociale contact. Als mensen behoefte hebben, kunnen ze ook de imam of een vrijwilliger bellen."

