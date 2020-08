'Niet ethisch, maar wel legaal': mobiele nummers beroemdheden op straat

Iedereen kan appen of bellen met bekende Nederlanders door Lusha. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Even bellen met politicus Klaas Dijkhoff of appen met cabaretier Guido Weijers? Hun 06-nummers zijn eenvoudig te vinden via de de onlinedienst Lusha. "Persoonlijk vind ik dit ethisch niet verantwoord, maar juridisch mag het waarschijnlijk allemaal wel", zegt de Bossche IT-expert Stan Hegt.

Niet alleen Brabantse prominenten als Dionne Stax, misdaadverslaggever John van den Heuvel of entertainmentkenner en producent Albert Verlinde zijn eenvoudig te vinden via Lusha. Ook andere bekende Nederlanders en internationale grote namen zijn via deze internetdienst te vinden met hun persoonlijke gegevens. Ze hebben allemaal één overeenkomst, ze staan allemaal op LinkedIn.

Linkedin

"Lusha gebruikt het zakelijke internetwerk LinkedIn. Je start op de profielpagina van de persoon die je zoekt en Lusha zoekt vervolgens naar alle gegevens die over deze persoon bekend zijn", legt Stan uit.

"Lusha verbindt de publiek toegankelijke websites als LinkedIn met commerciële sites. Hoe vaak heb jij wel niet je telefoonnummer op een site moeten achterlaten", vraagt Stan retorisch. "Veel van die gegevens worden doorverkocht en zijn daardoor zichtbaar voor onder meer Lusha."

Verrast

Het radiopogramma WAKKER van Omroep Brabant probeerde maandagochtend Lusha in alle vroegte uit. Veel nummers bleken te kloppen, maar werden beantwoord met een voicemail.

De Bredase burgemeester Paul Depla nam wel op en was gelijk wakker toen hij hoorde dat zijn nummer voor iedereen te vinden is. "Ik wist niet dat ik zo gemakkelijk traceerbaar ben", antwoordde hij nog wat slaperig. "Ik ga zeker eens uitzoeken hoe legaal dit allemaal is", klonk het vervolgens helderder.

IT-kenner Stan zegt dat dit een grijs gebied is. "Via AVG die de privacy beschermt, moet je aan alle mogelijke bronnen laten weten dat je gegevens niet openbaar mogen worden. Dat is niet te doen. Vaak weten mensen niet eens dat ze via Lusha te vinden zijn."

Niet nieuw

Deze site bestaat overigens al een paar jaar. "Lusha wordt veel gebruikt door marketingbureau's en headhunters om in contact te komen met interessante klanten", legt Stan uit.

Er bestaan nog meer sites waardoor je vrij eenvoudig persoonlijke gegevens van mensen kunt vinden.