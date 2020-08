'Je schrikt je helemaal wezenloos', Tarik ziet zijn bedrijf in vlammen opgaan

Het kantoor van Tarik Essaidi is compleet verwoest door de brand. (foto: Eva de Schipper) vergroot

"Eerst hoop je dat het meevalt, maar toen ik aan kwam zag ik de vlammen al uit het dak komen." Verslagen kijkt Tarik Essaidi naar zijn trots: LED-bedrijf Led's Make a Difference. Het bedrijfspand is compleet verwoest. Het enige wat nog te herkennen is, is het geraamte van een bureaustoel.

Toen de brand zondagavond uitbrak zat Essaidi in Amsterdam. "Ik werd gebeld dat er brand was. In eerste instantie dacht ik dat het meeviel, omdat er heel veel verschillende bedrijven in deze straat staan. Maar toen ik arriveerde zag ik de vlammen al uit het dak van mijn pand komen. Je schrikt je helemaal wezenloos."

In 2016 begon Essaidi LED's Make A Difference aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg. Door de groei van zijn bedrijf verhuisde Essaidi meerdere malen in hetzelfde complex. "We begonnen in dat kleine pand daar, op de bovenste etage," wijst hij. "Uiteindelijk zijn we hier beneden terechtgekomen."

Zestigduizend lampen weg

Na een korte nacht komt Essaidi maandagochtend de schade opnemen. "Het lijkt wel alsof ik droom. Het is echt heel onwerkelijk. Alles is weg. Zestigduizend lampen zijn weg." Toch blijft de jonge ondernemer hoopvol. "Een crisis biedt altijd kansen. We hebben de coronacrisis gehad, laten we ook hier bovenop komen. Laten we er met z'n allen bovenop komen. Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten."