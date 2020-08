Niet iedereen maakt zich druk over kans op besmetting in de horeca: 'Ik hou me toch aan de regels?'

Lege terrassen in Bergen op Zoom. vergroot

Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen, waren maandag de ogen op Bergen op Zoom gericht. De burgemeester wil extra controleren op naleving van de strengere horecamaatregelen. Hoewel het maandagmiddag rustig was op de terrassen, ligt dat waarschijnlijk meer aan de hitte dan aan het feit dat mensen zich zorgen maken. "Ik kom net van het terras. Ik hou me aan de regels. Dus dan hoef ik toch niet bang te zijn."

Rebecca Seunis Geschreven door

Het is dubbel voor uitbaters van de Bergense horeca. Ze moeten natuurlijk hun boterham verdienen en hopen zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Maar gezien het aantal hoge besmettingen snappen ze de strengere maatregelen ook goed.

“We hebben ons goed voorbereid. Nu vragen we iedereen om hun gegevens in te vullen, ook voor het terras. De een reageert heel positief, de ander kan het niet waarderen. Dan zeggen ze dat ze wel ergens anders naartoe gaan. Dat is wel dubbel. We proberen een boterham te verdienen, maar het is zoals het is", zegt Jimmy Devilee van De Bourgondiër.

Dit is hoe Bergenaren denken over de regels en cijfers in hun stad:

Wachten op privacy instellingen...

'Niet op de hoogte'

De meeste horecagelegenheden lijken de strengere maatregelen maandag serieus te nemen. Als onze verslaggever de proef op de som neemt, wordt overal naar zijn gegevens gevraagd. Eén café doet dat niet, maar verklaart even later waardoor dat komt: de uitbaters zijn net terug van vakantie en zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de nieuwe regels.

Naast de verplichte registratie, nemen café's nog andere maatregelen: "We hebben ons terras afgebakend zodat mensen niet vanuit alle kanten het terras op kunnen. Ook moeten mensen wachten tot wij ze een plek aanwijzen."

'In gesprek gegaan'

Volgens Devilee geldt dat voor alle kroegen in Bergen op Zoom. "We zijn met zijn allen in gesprek gegaan. We proberen eensgezindheid te creëren zodat het voor de gasten ook duidelijk is wat de regels zijn."

LEES OOK: