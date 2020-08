Belgen even niet welkom in Bergen op Zoom, donderdag uitsluitsel over mogelijke mondkapjesplicht

De corona-teststraat in Bergen op Zoom. (Fotograaf: BeeldWerkt) vergroot

Belgen zijn de komende tijd even niet welkom in Bergen op Zoom. Dat zegt burgemeester Frank Petter tijdens een extra persconferentie over het toegenomen aantal besmettingen in zijn gemeente. "Normaal gesproken komen Belgen graag naar Bergen op Zoom, en we zien ze ook graag komen. Maar nu liever op een later moment." De zuiderburen moeten wat de burgemeester betreft dus even thuisblijven. "Tegen de Belgen zou ik zeggen, u bent meer dan welkom, maar nu even niet."

Vanuit Antwerpen en de regio is er vrij verkeer richting Bergen op Zoom, vertelt de burgemeester. "Dat is toch opmerkelijk, want reizigers uit ander oranje gebied wordt gevraagd twee weken in quarantaine te gaan." Toch neemt de gemeente geen actieve maatregelen om Belgen te weren. Dat is een taak voor de landelijke overheid, vindt Petter.

In de gemeente Bergen op Zoom werden de laatste tijd relatief veel coronabesmettingen geconstateerd. In de periode van 1 tot en met 9 augustus is er extra getest, onder meer met een mobiele teststraat. Er zijn 965 tests uitgevoerd, daarvan bleek zo'n 14 procent positief. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde, dat ligt op iets meer dan twee procent.

Afgelopen weekend werden de controles al aangescherpt door burgemeester Petter, nadat er in ruim een week tijd bijna 150 besmettingen bij waren gekomen. Zo is supermarkten gevraagd extra te letten op de anderhalvemetermaatregel en om karretjes vaker schoon te maken. Ook bij de horeca wordt er extra scherp opgelet. Er zullen sneller boeters worden uitgedeeld, zei de burgemeester nogmaals. Tot nu toe is het telkens bij een waarschuwing gebleven.

De El-Feth moskee waar de afgelopen tijd de extra mobiele teststraat was neergezet, blijft in ieder geval nog twee weken dicht. Het gebedshuis was al gesloten, en dat blijft dus nog even zo.

Onder de nieuwe coronapatiënten zijn bezoekers van een Bergense moskee, maar volgens de burgemeester is het niet duidelijk of ze tijdens een moskeebezoek besmet zijn geraakt. Er zijn de laatste tijd een hoop feesten thuis en in zaaltjes geweest waar veel mensen bij elkaar kwamen, zegt Petter.

De huidige maatregelen worden aanstaande donderdag opnieuw geëvalueerd in het crisisteam van de gemeente, daar is ook de GGD bij aangesloten. Dan wordt gekeken of de huidige maatregelen moeten worden aangescherpt en er bijvoorbeeld een mondkapjesplicht wordt ingevoerd.

