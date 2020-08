Kerstbomen versieren in de bloedhitte: tuincentrum Oosteind is al bezig met de kerstshow

Ook al is het 33 graden, de kerstballen moeten worden aangevuld. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Sneeuwpoppen en kerstballen uitpakken met ruim 35 graden. Ook al geldt in onze provincie code oranje vanwege extreem weer, bij AVRI Bloem-en Tuincentrum in Oosteind zijn ze ook nu volop bezig met de kerstshow. "Heerlijk verfrissend."

Ruim tweeduizend vierkante meter moet worden omgetoverd tot een waar kerstparadijs. Daarvoor zijn 350 pallets vol kerstspullen besteld. "Klanten vinden het gek dat we met deze hitte al bezig zijn", lacht medewerker Lian Stokx. "Toch moeten we door, want anders zijn we niet op tijd klaar."

En dus begeven de medewerkers zich tijdens de superhittegolf tussen kersthuisjes en nepsneeuw. Of de kerstbomen een stukje psychologische verkoeling brengen? "Nee, het is eigenlijk niet uit te houden", weet medewerker Petra Berkhout. "Toch doen we het met liefde en plezier."

Bekijk in de video hoe de kerstshow er met 35 graden uitziet:

Gek

"Je moet hier gewoon helemaal gek van zijn", benadrukt Petra. En dat zit wel goed, want ze kwam zelfs tijdens haar vakantie nog naar het werk om te bouwen. "Het is toch je passie en dan wil je gewoon door." Airco hebben ze overigens niet. "We kunnen in de koeling van de bloemen gaan staan", lacht ze.

Al ruim tien jaar heeft het tuincentrum in Dongen een kerstshow. "Het begon ooit met een klein hoekje, inmiddels is het echt een gezinsuitje", vervolgt Liam. "De grote trekpleister is toch wel het Eftelingdorp." Zo zijn in de winkel levensgrote Efteling-figuren te bewonderen, zoals Pardoes, Langnek en Kleine Boodschap. Ook komt er een grote watershow.

Ook deze bewegende Langnek is straks te zien. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Attractie

De kerstshows zijn een belangrijke inkomstenbron voor de grotere tuincentra. Voor AVRI is de show jaarlijks goed voor 200.000 bezoekers. De show zorgde eerder voor landelijke aandacht, toen Famke Louise en Ronnie Flex er een clip opnamen. Concurrent Intratuin heeft haar grootste show in Halsteren, goed voor naar eigen zeggen een half miljoen bezoekers. Ook daar wordt al volop gebouwd.

De dames bij de AVRI zijn vrijwel het gehele jaar bezig met kerst. Begin januari begint het duo al met inkopen, bedenken en plannen. Half juni beginnen ze het bouwen van de show, die op 3 oktober open gaat voor het publiek. En wat als kerst weer voorbij is? Petra: "Dan kunnen we alvast aan Pasen beginnen."

Vorig jaar was de complete show van de Indische waterlelies te bewonderen. Dit jaar komt er een andere watershow.

