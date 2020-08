Belgische en Nederlandse politie achtervolgen auto in Breda: één verdachte opgepakt, tweede gevlucht

1/2 Eén persoon is aangehouden, een ander is voortvluchtig (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Een gezamenlijke achtervolging van een Belgische auto door de Belgische en Nederlandse politie in Breda heeft maandagavond tot één aanhouding geleid. Een tweede verdachte wordt nog gezocht.

De wagen met het Belgische kenteken is na de achtervolging in de Bredase wijk Heuvel klemgereden. De auto reed tegen paaltjes aan op het Mgr. Nolensplein. Tijdens de achtervolging vloog er een politiehelikopter boven de wijk.

Op de vlucht Twee inzittenden sloegen vervolgens op de vlucht. Eén van hen kon worden opgepakt in de Willem Barendszstraat. De ander is nog voortvluchtig.

Waarom de Belgische auto werd achtervolgd, is nog onduidelijk. Volgens omstanders zijn er drie tassen in de kofferbak van de wagen gevonden, maar het is niet duidelijk wat daar in zit.