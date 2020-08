Coronanieuws: Bergen op Zoom heeft meeste besmettingen per 100.000 inwoners

Terras Bergen op Zoom. (foto: archief) vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus en de aanpak hiervan. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week met 56 procent gestegen.

Afgelopen week zijn landelijk 4036 nieuwe coronagevallen gemeld, vorige week was dit nog 2588.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel van 44 naar 38.

16.39

Een groot deel van de linkse oppositie in de Tweede Kamer laakt het "gebrek aan regie" door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks gaan Rutte en De Jonge woensdag tijdens het ingelaste coronadebat om duidelijkheid vragen.

16.29

Het UWV heeft op een rijtje gezet hoeveel bedrijven er een loonsubsidieregeling toegekend hebben gekregen. In deze grafiek zie je om hoeveel bedrijven in Brabant het gaat. De cijfers zijn verdeeld per arbeidsmarktregio.

15.54

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend is het aantal coronapatiënten met 779 gestegen. Dat is de grootste toename in een dag tijd sinds 24 april. Mede daardoor kwam het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week boven de 4000 uit. Dat blijkt uit de cijfers op het coronadashboard van de overheid.

In Brabant zijn er de afgelopen vierentwintig uur 107 nieuwe coronapatiënten geregistreerd. Het grootste aantal van die patiënten komt uit het westen van de provincie.

15.43

De GGD Brabant-Zuidoost heeft de eerste onaangekondigde controles uitgevoerd bij Van Rooi Meat in Helmond. Die controles waren nodig nadat was uitgelekt dat personeel van de slachterij had doorgewerkt ondanks coronaklachten. Ook zouden gezondheidsverklaringen niet naar waarheid zijn ingevuld. Volgens de GGD is bij de controles gebleken dat het bedrijf zich aan de gemaakte afspraken houdt.

15.39

Nicolette Rigter, directeur publieke gezondheid GGD regio Utrecht, roept mensen op om zich snel te laten testen bij klachten. "Doe niet zoals normaal in Nederland. Ik wacht wel een paar dagen voordat ik naar de 'dokter' ga. Maar laat je meteen testen", zei ze tijdens de briefing aan de Tweede Kamer.

De GGD ziet dat mensen meer nauwe contacten krijgen. Sommige wel 100. Het bron- en contactonderzoek neemt hierdoor meer tijd in beslag. Was er eerst zo'n 8 uur nodig voor één onderzoek, is dat nu wel 12 uur in drukke regio's. Daarom komen er meer mensen bij om de onderzoeken uit te voeren.

Ook valt het op dat mensen die zich hebben laten testen, niet altijd thuis de uitslag afwachten. “Dan bellen we ze en lopen ze gewoon in de supermarkt of hoor je dat ze in de auto zitten.”

14.49

Bekijk in onderstaande kaart hoeveel besmettingen er de afgelopen twee weken in jouw gemeente bijkwamen. Bergen op Zoom telt landelijk gezien de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, over de afgelopen twee weken.

14.42

Als de scholen weer opengaan, is het belangrijk dat ze zich houden aan de voorschriften voor ventilatie, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. "Zorg dat je voldoet aan het bouwbesluit, daarin staat hoe vaak je de lucht moet verversen."

14.15

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gestegen. Het getal is nu 1,3. Dat heeft Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gezegd in een briefing bij de Tweede Kamer. Vorige week was het 1,2 en de week ervoor 1,4.

14.00

Het bron- en contactonderzoek dat na een positieve test wordt gestart wordt lastiger. De GGD heeft vorige week bij 30 procent van de gevallen geen onderzoek kunnen uitvoeren. Tot vorige week lukte dit nog bij meer dan 90 procent.

13.45

Mensen lopen corona vooral op in de 'thuissituatie'. Binnen het gezin, maar ook als familie en vrienden op bezoek komen. Dit leidt tot ongeveer 60 procent van de besmettingen. Ook feestjes, borrels en barbecues spelen een grote rol. Op de werkvloer vinden er relatief ook veel besmettingen plaats.

13.15

Afgelopen week zijn 4036 nieuwe coronagevallen gemeld in Nederland. Dat melde RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdag aan de Tweede Kamer. Vorige week lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 2588. Het gaat dus om een stijging van 56 procent. Afgelopen week zijn negen mensen aan COVID-19 overleden, tegenover zes een week eerder.

Het aantal besmettingen is vooral ontstaan in Brabant en Zuid- en Noord-Holland, en dan nog specifieker Bergen op Zoom.

Vorige week waren er 44 ziekenhuisopnames in ons land. Afgelopen week waren dat er minder: 38. De ziekenhuisopnames blijven achter omdat mensen van 20 tot en met 40 nu met name positief worden getest op corona. Volgens Van Dissel zijn jonge mensen vaak milder ziek en hebben ze minder onderliggende problemen.

12.50

RIVM-voorman Jaap van Dissel praat dinsdagmiddag de Tweede Kamer in een technische briefing bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dit gaat rond 13 uur gebeuren. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog.

11.30

De eerste middelbare scholen gaan volgende week weer open, als de zomervakantie in het noorden van het land voorbij is. Daarom wil scholierenbond LAKS duidelijkheid over de risico's van ventilatiesystemen, omdat die misschien zouden helpen om virusdeeltjes te verspreiden. Dat meldt het ANP dinsdag. Het LAKS wil dat het Outbreak Management Team van de overheid, dat de strijd tegen het coronavirus aanstuurt, zo snel mogelijk met een advies over ventilatie komt.

10.49

Nu de hitte nog een paar dagen aanhoudt, gaan sommige thuiswerkers terug naar kantoor omdat het daar koeler is. Dat zeggen meerdere werkgevers tegen de NOS. Het gaat om kleine aantallen werknemers. "Bedrijven en instanties zijn niet verplicht een koele werkplek aan te bieden, zolang de warmte tenminste geen gezondheidsschade oplevert", zo schrijft de omroep.

08.15

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus hebben. Dat meldt de NOS op basis van een onderzoek van Nederlandse ziekenhuizen dat gedeeltelijk door de Nierstichting wordt gefinancierd. "Ook is de sterfte onder deze patiënten hoog", zo schrijft de omroep.

07.00

De conclusie dat het klimaatbeheersingssysteem vrijwel zeker een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus in een verpleeghuis in Maassluis is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 'afgezwakt', aldus direct betrokken onderzoekers. Dat meldt de Volkskrant. Ook was het RIVM terughoudend bij het waarschuwen voor de mogelijke gevaren van airco's die lucht uit en in één en dezelfde ruimte rondblazen.

6.25

Het RIVM maakt dinsdagmiddag bekend hoeveel coronagevallen in de afgelopen week zijn vastgesteld. Duidelijk is al dat het er meer zijn dan de 2588 nieuwe besmettingen van de voorgaande week. Waarschijnlijk meldt het RIVM tussen de 3500 en 4000 nieuwe gevallen.

6.03

RIVM-voorman Jaap van Dissel praat dinsdagmiddag de Tweede Kamer in een technische briefing bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken komt de Kamer eerder terug van reces. Woensdag volgt een debat.

5.45

Wereldwijd is bij meer dan 20 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Volgens de Johns Hopkins Universiteit zijn er 20.014.574 besmettingen geregistreerd. De Universiteit telt 734.755 mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

In de Verenigde Staten is bij 5.089.416 mensen het coronavirus vastgesteld en zijn 163.425 mensen overleden aan Covid-19. Brazilië telt 3.057.470 besmettingen en 101.752 doden.