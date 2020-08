Vertragingen op Eindhoven Airport houden nog jaren aan door groot tekort aan luchtverkeersleiders

Vrijdag was de reis van 1400 passagiers op Eindhoven Airport vertraagd (foto: Omroep Brabant). Luchtverkeersleiders op Eindhoven Airport (foto: Defensie). Kolonel Marco Zeemeijer (foto: Defensie). Volgende Vorige vergroot 1/3 Vrijdag was de reis van 1400 passagiers op Eindhoven Airport vertraagd (foto: Omroep Brabant).

Eindhoven Airport kan zo weer plat komen te liggen, net als afgelopen vrijdag. Dat komt door een enorm tekort aan luchtverkeersleiders die de piloten vanaf de grond begeleiden. Er moet tien tot vijftien man bij komen. Dat zegt kolonel Marco Zeemeijer, de baas van de militaire luchtverkeersleiding die de luchtverkeersleiders voor Eindhoven levert. “Ik kan niet uitsluiten dat het weer gebeurt.”

Zestien vluchten waren afgelopen vrijdag vertraagd doordat de luchtverkeersleider zich plots ziek meldde. De vervanger kon niet komen, want ook die was ziek. 1400 reizigers strandden. De passagiers spraken er schande van dat door een zieke medewerker hun reis langer duurde.

In december vorig jaar lag de luchthaven ook al plat. Veertien vluchten liepen toen vertraging op. Allemaal door een tekort aan luchtverkeersleiders die de vliegtuigen boven Eindhoven en op het vliegveld moeten begeleiden.

Tekort van vijftig procent

Die grote problemen op de luchthaven zullen de komende tijd vaker voorkomen, zegt Zeemeijer. "Ik kan niet uitsluiten dat dit nog een keer gebeurt. We hebben voor Eindhoven een tekort van vijftig procent. Het gaat dan om tien tot vijftien mensen." Dat tekort is er al meer dan vijf jaar en niet snel aangevuld. "De luchtverkeersleiders liggen niet voor het oprapen. Het is een schaarse beroepsgroep."

Zeemeijer is zelf opgeleid tot luchtverkeersleider. Hij weet wel waarom het zo moeilijk is om aan personeel te komen. “Het beroep vraagt nogal wat van je. Het is een pittige opleiding van twee jaar. Gedurende het hele traject vallen best wel wat mensen af. Je moet in je hoofd een driedimensionaal plaatje kunnen vormen van wat er in de lucht gebeurt. Op basis daarvan moet je kunnen handelen. Ook moet je doortastend en stressbestendig zijn.”

Oplossing bij de opleiding

Defensie is eigenaar van het vliegveld in Eindhoven en levert daarom de luchtverkeersleiders, ook voor de vluchten van Eindhoven Airport dat gebruik mag maken van het vliegveld. De luchtmacht is bezig met het zoeken naar een oplossing voor de luchthaven. Die kan voor een deel in de opleiding liggen. “We willen dat meer mensen die opleiding kunnen halen. Daarom gaan we bijvoorbeeld meer met simulatoren werken. Daarmee kun je intensiever bepaalde oefeningen laten doen. De opleiding kan dan ook korter duren.”

Hoger salaris over drie jaar

Een andere oplossing zit hem in het verhogen van het salaris, maar dat gaat nog zeker drie jaar duren. Militaire luchtverkeersleiders verdienen aanzienlijk minder dan hun collega’s van de Luchtverkeersleiding Nederland die alleen voor de burgerluchtvaart werken. In 2023 gaan de militaire luchtverkeersleiders samen met die van de Luchtverkeersleiding Nederland.

"Dan krijg je één organisatie die de luchtverkeersleiding in Nederland regelt. Ze hebben dan allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ook de uitwisselbaarheid van personeel is dan groter. Iedereen werkt dan op dezelfde plek op hetzelfde systeem. Dan kun je meer klappen opvangen. We zijn nu al meer aan het samenwerken, maar het is zeker niet morgen opgelost.”

