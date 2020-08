Twee Albanezen met ruim 38.000 euro bij zich aangehouden op de A16 bij Hazeldonk

Het drietal werd betrapt bij een controle (archieffoto: Koninklijke Marechaussee). vergroot

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagmiddag twee Albanese mannen aangehouden op de A16 bij Hazeldonk, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het duo had ruim 38.000 euro in de auto. De mannen zitten vast op verdenking van witwassen.

De mannen van 28 en 29 jaar reden onze provincie vanuit België binnen. Bij een controle vielen de twee door de mand. Agenten zagen een flinke stapel geld in de portemonnee van de bestuurder.

De mannen konden niet uitleggen waarom ze zoveel geld bij zich hadden. Het geld is in beslag genomen en beide verdachten zitten vast. De Koninklijke Marechaussee in Hoogerheide onderzoekt deze zaak verder.